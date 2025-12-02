Кушнер вирушає до Москви разом зі Стівом Віткоффом, щоб просунути мирні переговори щодо України на тлі оптимізму США та складних територіальних питань.

Джаред Кушнер, зять президента Трампа та колишній радник Білого дому, приєднається до спеціального посланця Стіва Віткоффа на переговорах із правителем Росії Володимиром Путіним у Москві у вівторок. Білий дім заявив про "дуже оптимістичний" настрій щодо можливого досягнення угоди про припинення війни в Україні, пише The Times.

Віткофф і Кушнер стали провідними американськими переговорниками, відтіснивши державного секретаря Марко Рубіо, який вважається більш лояльним до України. Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила:

"Президент та його команда так наполегливо працювали над цими зусиллями, і всі вони дійсно хочуть, щоб ця війна закінчилася".

Поточний стан переговорів

Початковий 28-пунктовий план, узгоджений Віткоффом та Кушнером, вважався надмірно щедрим для Кремля, оскільки вимагав від України поступок, включаючи здачу території та обмеження збройних сил.

Президент Володимир Зеленський оцінив переглянуту угоду з 19 пунктів як покращення початкового плану:

"План, який у нас є, кращий. Питання території та землі, мабуть, найскладніше".

Перед переговорами Путін відвідав військовий командний пункт і цинічно заявив: "Це трагедія – трагедія для українського народу, пов’язана зі злочинною політикою злодійської хунти".

Українські аналітики, як-от Андрій Коваленко, зазначають, що "гучні заяви Путіна були зроблені виключно для західної аудиторії та для підвищення дипломатичних ставок".

Попередні зустрічі у Флориді між американською та українською делегаціями за участю Віткоффа, Кушнера та Рубіо досягли "значного прогресу", повідомив головний український переговірник Рустем Умєров.

"Вдячний американській стороні за їхній конструктивний та партнерський підхід. Ми домовилися підтримувати постійний та тісний контакт у продовженні цього процесу", - заявив він.

Кушнер їде до Путіна - що відомо

У вівторок до Москви вирушать Стів Віткофф, давній бізнес-партнер Трампа, та його зять Джаред Кушнер. Обидва не мають офіційних посад і не були затверджені Сенатом, але саме їх президент вважає ключовими посередниками.

Джаред Кушнер, який знову став помітною фігурою в зовнішній політиці, не має формальної посади, але, за словами джерел, користується "повною довірою Трампа". Для іноземних лідерів його участь — сигнал, що вони фактично говорять із самим президентом.

