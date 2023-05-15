Ця організація після вторгнення РФ в Україну вже не може називатися співдружністю, каже влада країни.

У Молдові ініціювали процедуру виходу країни з угоди про Міжпарламентську асамблею Співдружності Незалежних Держав, повідомляє урядовий Telegram-канал.

Голова парламенту Ігор Гросу в понеділок оголосив про рішення ініціювати процедуру виходу з МА СНД, ухвалене після консультацій з громадянами та обговорення в парламентській фракції PAS. За його словами, президент Молдови Майя Санду також дала згоду.

"Після того як Російська Федерація, країна-засновниця СНД, варварськи напала на іншу країну-засновницю, Україну, окупувавши її території і вбиваючи її громадян, ця організація вже не може називатися співдружністю", – сказав Гросу.

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Спікер парламенту також наголосив, що участь Республіки Молдова в структурах СНД за 30 років не допомогла вирішити придністровський конфлікт, вивести російську армію з території Молдови, не захистила країну від "хворобливих економічних ембарго" та енергетичного шантажу посеред зими.

"Участь у СНД не захистила країни-учасниці від військових нападів, війни та незаконної окупації суверенних територій", – додав він.

Нагадаємо, Україна, поряд з Білоруссю і РФ, є однією з країн-засновниць Співдружності Незалежних Держав, утвореної після розпаду СРСР. Водночас Україна, яка не підписала Статут СНД від 22 січня 1993 року, де-юре не була державою-членом або навіть державою-учасницею Співдружності – лише державою-засновником. Грузія вийшла з СНД у 2008 році після російської агресії проти країни. Україна припинила свою участь у статутних органах СНД у 2018 році через російську агресію.

Ситуація в Молдові - що потрібно знати

Кремль взяв курс на дестабілізацію ситуації в Молдові, активізувавши диверсійну діяльність, про що неодноразово заявляли молдавська та українська влада.

Президент Майя Санду заявляла, що Кремль хоче повалити законну владу і поставити керувати країною проросійських агентів. У лютому молдавська влада отримала від українського президента Володимира Зеленського план росіян, який передбачав захоплення країни.

В рамках російських зусиль з дестабілізації в Молдові партія депутата-втікача Ілана Шора організовувала серію антиурядових протестів.

У квітні Ілана Шора позбавили мандата після того, як засудили до 15 років в'язниці.

Наприкінці минулого місяця на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС погодили створення цивільної місії для Молдови для боротьби з гібридними загрозами з боку Росії.

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