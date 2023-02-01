Наразі члени Євросоюзу поділилися на два протиборчі табори щодо швидкої процедури вступу до ЄС для України.

На майбутньому саміті Україна-ЄС партнери Києва можуть не виправдати надії України й не вказати конкретні терміни щодо приєднання до Союзу, всупереч сподіванням української влади щодо вступу до ЄС у найближчі два роки.

За даними Politico, у проекті заяви саміту йдеться про те, що Україну приймуть в ЄС лише за підсумками виконання всіх умов з боку Єврокомісії.

"ЄС прийме рішення про подальші кроки, коли всі умови, зазначені у висновку комісії, будуть повністю виконані", - йдеться в документі.

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Як з'ясували журналісти після спілкування з деякими офіційними особами ЄС та дипломатами, таке формулювання погодили на тлі протидії ряду країн, які виступають проти швидкого приєднання України до ЄС.

Наразі Євросоюз буквально поділився на два протиборчі табори: частина країн підтримує швидку процедуру вступу для України, а частина наполягає на проходженні всього процесу вступу Києвом.

"Між Польщею та країнами Балтії, з одного боку, та іншими країнами ЄС існувала явна напруженість відносно формулювань щодо термінів вступу України до ЄС", - сказала одна з офіційних осіб Євросоюзу.

Шлях України до ЄС

Нагадаємо, що на четвертий день з початку повномасштабної агресії РФ проти України лідер країни Володимир Зеленський подав заявку на отримання статусу кандидата в ЄС для нашої країни. Це сталося 28 лютого 2022 року.

23 червня Європейська Рада офіційно надала статус кандидата на членство в Європейському Союзі Україні та Молдові.

Сьогодні консорціум з дев'яти українських експертних організацій дійшов висновку, що Україні вдалося перетнути психологічний кордон у 50% в рамках виконання потрібних критеріїв для вступу до ЄС. Прогрес України оцінили в 5,8 бала з 10 можливих.

Найбільшого успіху Україна домоглася в реформі медіасфери та законодавства щодо нацменшин. Найгірша ситуація з відбором суддів до Конституційного Суду й з проведенням антиолігархічної реформи.

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