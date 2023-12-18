Він зауважив, що його країна не зацікавлена в новому конфлікті і залишається прибічником миру.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший назвав напад РФ на Україну трагедією і сказав, що за таких умов жодна країна не має наміру починати збройний конфлікт, особливо в Азії.

Коментуючи загострення територіальних суперечок із Пекіном у Південнокитайському морі, Маркос зазначив, що агресивна поведінка Китаю кидає реальний виклик його сусідам та вимагає пошуку нових рішень, передає PNA.

"Ми повинні сказати, що... напруга зросла... тому ми повинні продовжувати пошуки рішення й вести діалог з усіма залученими країнами", - сказав він.

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Водночас президент Філіппін наголосив, що його країна не починатиме конфлікт у регіоні, оскільки залишається відданою миру.

"Маркос зазначив, що в умовах російсько-української війни, яку він назвав трагедією, жодна країна світу не хоче розпочинати новий конфлікт, особливо в Азії", - зазначило видання.

Конфлікт між Китаєм і Філіппінами - останні новини

У листопаді Філіппіни звинуватили Китай у вторгненні. Це сталося після інциденту за участю військових кораблів обох країн. При цьому Пекін стверджував, що це філіппінський військовий корабель незаконно увійшов у води поблизу мілини Скарборо. У МЗС Філіппін наголосили, що це звинувачення не має правових підстав, а потрібне для підвищення напруги.

А 10 грудня між китайськими та філіппінськими суднами стаються численні зіткнення у Південно-Китайському морі. Останнім часом напруга між двома країнами продовжувала зростати через морську територію.

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