Країни Альянсу збільшують присутність своїх сил на східних рубежах НАТО в Європі.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг сподівається на краще, але заявляє, що країни-члени Альянсу мають готуватися до погіршення ситуації через продовження Росією нарощування військових сил біля українських кордонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з міністрами закордонних справ Швеції Анн Лінде і Фінляндії Пекка Хаавісто у Брюсселі.

"Погіршення безпекової ситуації в Європі робить співпрацю НАТО з Фінляндією і Швецією ще важливішою. Сьогодні ми обговорили продовження військового нарощення Росією в Україні та біля неї. Ризик конфлікту залишається реальним. І ми продовжуємо закликати Росію до деескалації й обрати шлях дипломатії", - заявив Столтенберг.

Також генеральний секретар сказав, що НАТО є оборонним альянсом, який не погрожує Росії або будь-якій іншій країні.

"Але ми завжди робитимемо все необхідне для захисту й оборони усіх наших країн-членів", - наголосив Столтенберг.

Він додав, що НАТО посилює східні рубежі Альянсу.

Столтенберг зазначив, що представники Альянсу запросили представників РФ взяти участь у низці зустрічей в рамках Ради НАТО-Росія.

"Водночас ми працюємо заради кращого, сподіваємося на краще, але ми повинні бути готовими до найгіршого, що означає, що ми, як НАТО, збільшуємо нашу присутність у східній частині Альянсу", - сказав Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, країни НАТО приводять сили в режим бойової готовності та надсилають додаткові кораблі й реактивні винищувачі з метою посилення сил на східному рубежі Альянсу в Європі, оскільки Росія продовжує збільшувати кількість військ та озброєння в Україні та поблизу її кордонів.

Зокрема, останніми днями декілька країн-членів НАТО оголосили, що вже розгортають свої сили або планують зробити це в майбутньому.

Так, Данія надсилає фрегат у Балтійське море і налаштована розгорнути чотири реактивні літаки F-16 у Литві з метою підтримки довготермінової місії НАТО з повітряного патрулювання у регіоні.

Читайте такожЄвросоюз відкинув вимогу Росії щодо відновлення "сфер впливу"Іспанія надсилає кораблі на допомогу ВМС інших країн НАТО і розглядає можливість направлення реактивних винищувачів до Болгарії.

Франція висловила готовність направити сили у Румунію під командуванням НАТО.

Нідерланди з квітня направлять два літаки-винищувачі F-35 у Болгарію для підтримки місії НАТО з повітряного патрулювання у регіоні, а також приводять у режим готовності корабель та сухопутні підрозділи для Сил реагування НАТО.

Своєю чергою США заявили, що розглядають можливість підсилення своєї військової присутності у східній частині Альянсу.

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