Олександр Лукашенко закликав зачистити суспільство від "негідників", які ховаються в некомерційних організаціях.

Олександр Лукашенко пригрозив білоруським чиновникам "українським сценарієм". Він закликав зробити висновки після протестів 2020 року.

Про це він заявив на республіканському семінарі-нараді "Актуалізація методів і форм роботи з населенням на місцевому рівні".

"Якщо ми не зробимо висновки з того, що сталося у 2020 і після, ми зробимо великий крок до українських подій. Але нам буде важче, ніж Україні. Я вас не лякаю - ви ж знаєте, що я просто так не кажу. Дорогі мої, не дай Бог почнеться якась заварушка, ви ж розумієте, що ми підемо попереду. І не факт, що я з автоматом буду ось тут бігати – ви побіжите попереду", - заявив Лукашенко.

При цьому він заявив, що необхідно "зачистити суспільство" від політично заангажованих людей, які нібито ховаються в некомерційних товариствах.

"Виявляється, ці НКО, товариства захисту собачок, кішок, тварин ніколи нікого і не захищали. І не збиралися захищати. Під цією модною вивіскою нам підкидали - а ми раділи! - політично заангажованих людей. Керівникам платили чимало, вони туди збирали і теж потроху платили, знаєте, яких людей. Які були суспільством викинуті на узбіччя, до того ж справедливо викинуті. І ось вони виплеснулися в перших рядах у 2020 році", - зазначив Лукашенко.

За його словами, нібито потурання влади призвело до виникнення "ось такі маленькі острівці в суспільстві, які абсорбували до себе все, проти чого ми повинні були боротися – і отримали (протести після сфальсифікованих виборів президента – УНІАН)".

Як раніше повідомляв УНІАН, Олександр Лукашенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін напав би на Білорусь, реалізувавши "український сценарій". Зокрема, він назвав війну в Україні "не реалізованим в Білорусі сценарієм", натякаючи, що Путін напав би на його країну, якби він не став президентом і не підтримав агресивну політику російського диктатора.

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