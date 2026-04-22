Пісторіус представив першу в історії Німеччини військову стратегію: деталі плану оборони

Німеччина офіційно визнала Росію головною загрозою безпеці та розпочала масштабне переозброєння Бундесверу, повідомляє DW.

Відповідну концепцію міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив у середу, 22 квітня, під час виступу в Берліні.

За словами політика, Росія під керівництвом Путіна вже зараз створює передумови для нападу на країни НАТО. Так, Кремль розглядає застосування військової сили як "легітимний інструмент" для просування власних інтересів.

Пісторіус наголосив, що шпигунство, саботаж та кібератаки стали постійною загрозою для німецького суспільства.

"Росія готується до військового протистояння з НАТО через переозброєння і розглядає застосування військової сили як легітимний інструмент для просування своїх інтересів", – заявив він.

Згідно з представленим планом, Німеччина прагне створити найпотужнішу армію в Європі.

Як зазначається у документах, для захисту від потенційної агресії планується залучити 460 тисяч солдатів, включно з резервом. Пісторіус підкреслив, що армія майбутнього має поєднувати високі технології, такі як штучний інтелект, із масовим використанням дешевих безпілотників.

"Ми перетворюємо Бундесвер на найсильнішу звичайну армію в Європі. У короткостроковій перспективі ми підвищуємо наші оборонні можливості, у середньостроковій прагнемо до значного зростання потенціалу, а в довгостроковій – забезпечимо технологічну перевагу", – процитували очільника відомства.

За наявними даними, нова стратегія також передбачає розвиток далекобійної зброї та багаторівневої ППО.

Тож Берлін офіційно визначив своїм пріоритетом взяття на себе більшої відповідальності в межах Альянсу, пише ЗМІ.

Раніше УНІАН писав, що Німеччина та Франція пропонують Україні так зване "тіньове" або проміжне членство в ЄС. Це формат часткової інтеграції, який дає можливість брати участь у зустрічах і деяких програмах Євросоюзу, але без права голосу та доступу до бюджету.

Додамо, що Росія знову погрожує Європі через можливе створення "ядерного щита" під егідою Франції. Зокрема, російський посол заявив, що такі плани нібито різко підвищать ризики та можуть привести до прямого військового конфлікту між РФ і Європою.

Фактично, як пишуть ЗМІ, це подається як чергова спроба тиску: Москва попереджає, що реалізація європейської ядерної ініціативи погіршить відносини та загострить безпекову ситуацію.

