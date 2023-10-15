Держсекретар США відзначив важливість того, як Ізраїль буде себе захищати, маючи на увазі збереження життів мирного населення.

Офіційний Вашингтон працює над звільненням ізраїльських заручників у секторі Газу, серед яких є і громадяни США.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Бі-бі-сі. Він підкреслив, що Ізраїль має право себе захистити і зробити так, щоб такого нападу більше не повторилося.

При цьому держсекретар відзначив важливість того, як Ізраїль буде себе захищати, маючи на увазі збереження життів мирного населення.

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Коментуючи пересування авіаносців США, які йдуть в Середземному морі, він сказав, що цей крок потрібно розцінювати як стримування, а не як спосіб ескалації.

Примітно, що в останні дні Блінкен відвідав Йорданію, Бахрейн, Катар, ОАЕ і Єгипет, щоб дізнатися думку цих країн з приводу ситуації в Ізраїлі.

Так, сьогодні держсекретар заявив, що його зустріч з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бен Салманом, що відбулася в Ер-Ріяді, була вельми продуктивною. За словами офіційних осіб, зустріч тривала трохи менше години і пройшла в приватній резиденції наслідного принца.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав операцію "залізні мечі", в рамках якої завдає ударів по сектору Гази. ХАМАС же погрожує стратити цивільних заручників у відповідь на ці удари.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху попередив, що Ізраїль має намір знищити ХАМАС в секторі Гази.

Сьогодні міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що дії Ізраїлю зайшли занадто далеко у відповіді на вторгнення бойовиків ХАМАС.

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