Згідно з висновками польських слідчих, це була українська ракета ППО, випущена під час масованого російського ракетного обстрілу.

Польська прокуратура завершила розслідування інциденту з падінням та вибухом ракети у селі Пшеводув у листопаді 2022 року, внаслідок якого загинули двоє людей.

Як повідомляє RMF24, згідно з висновками польських слідчих, це була українська ракета ППО, випущена під час масованого російського ракетного обстрілу.

"Розслідування було призупинено через відсутність будь-якої співпраці з боку України щодо пояснення цієї трагедії. У прокуратурі зазначають, що ухвалили рішення "у зв'язку з довготривалою перешкодою у подальшому провадженні, яка полягає в очікуванні виконання запитів про міжнародну правову допомогу", - пише видання

Відео дня

Зазначається, що зупинення провадження означає, що неможливо остаточно встановити обставини цієї події, а отже, вказати, хто саме винен у смерті громадян Польщі.

Падіння ракети в Пшеводуві

Ракета вибухнула 15 листопада 2022 року в Пшеводово, Люблін, поблизу українського кордону. Того дня відбувся масований російський обстріл території України. Внаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків. Після цього багато країн поклали відповідальність за інцидент на Росію.

У листопадлі 2022 року президент Польщі Анджей Дуда заявив, що падіння ракети у Пшеводуві, ймовірно, було нещасним випадком. Тоді ж керівник Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера поділився результатами розслідування. За його словами, в Пшеводуві впав снаряд від української системи ППО С-300.

Вас також можуть зацікавити новини: