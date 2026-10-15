Фіцо анонсував поїздку до України та переговори з Росією

Прем'єр не розкрив деталей щодо зустрічі з російською стороною.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що планує відвідати Львів 5 листопада, де проведе міжурядову зустріч. Його слова передає SME.

За його словами, основними темами зустрічі стануть проєкти гуманітарної допомоги, реконструкція прикордонних переходів, а також створення школи для українських дітей у Братиславі. Ця міжурядова зустріч стане вже четвертою, яку уряд Фіцо організує з Києвом.

Водночас він заявив, що Словаччина "веде політику на всі чотири сторони світу" і тому завершує підготовку до переговорів з російською стороною. За його словами, 25 жовтня планується провести спільну економічну комісію між Словаччиною та РФ.

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Видання відзначає, що Фіцо не розкрив жодних деталей щодо переговорів з РФ. Однак у серпні міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявляв про плани відновити переговори між цією комісією та Росією. За це уряд зазнав різкої критики від опозиції.

"Росіяни бомбардують дитячу лікарню в Україні, уряд цього навіть не помічає, і того ж дня, в той самий день, вони ведуть переговори з російським урядом, тими, хто вбиває людей в Україні, про співпрацю. Я не знаю, від чиєї руки вони це роблять, але повна втрата реальності мене лякає", – цитує видання колишнього керівника дипломатії Івана Корчока.

Заяви Фіцо щодо війни

Нагадаємо, Фіцо регулярно робить заяви, які не відповідають курсу ЄС. Зокрема у вересні він заявив, що частина західних політиків нібито намагаються спровокувати війну між НАТО та Росією. За його словами, чиновники перейшли до такої стратегії після того, як їхній попередній план завдати розгрому Москви у війні в Україні провалився.

Також у вересні, на тлі посилення гібридних атак у Європі, Фіцо заявив, що в разі прямої війни НАТО та РФ Словаччина не буде допомагати партнерам у межах 5 статті альянсу. Він також заявив, що планує роботи все, щоб Словаччина не була втягнута у військовий конфлікт.

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