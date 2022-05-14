Михайло Касьянов вважає, що перемога України призведе до повалення Путіна руками самих росіян.

Війна в Україні - це фактична боротьба економічних і військових потенціалів, а перемога України стане серйозним ударом по режиму Путіна.

Таку заяву в інтерв'ю DW зробив колишній прем'єр-міністр РФ Михайло Касьянов.

"З такими санкціями потенціал путінської Росії зменшуватиметься з кожним днем. Це означає, що через кілька місяців Україна отримає економічну і військову перевагу. Героїзм українського народу й армії, безумовно, призведе, до поліпшення ситуації і до подальшої перемоги. По-перше, це захистить решту Європи від агресивного Путіна, а по-друге, це ключ до його відходу", - заявив політик.

За словами Касьянова, перемога України викличе швидкі зміни в Росії, а "перш за все в оточенні Путіна і в армії". Перемога України завдасть серйозного удару по путінському режиму і призведе до його зміни руками самих росіян, вважає опозиційний політик.

Михайло Касьянов впевнений, що "Путін, звичайно, не очікував такого масштабу санкцій", які ввело світове співтовариство у відповідь на агресію проти України. І вони носять "руйнівний характер".

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен оголосила про шостий пакет санкцій проти Росії за неспровоковане вторгнення в Україну. До нього увійшло і пропозиція поетапного нафтового ембарго. Під обмеження ЄС потрапили, зокрема, відповідальні особи за вчинення армією Росії звірств у Бучі.

8 травня у Білому домі оприлюднили новий пакет санкцій проти РФ. США ввели обмеження проти Першого каналу, "Росії 1" і НТВ. Санкції забороняють американським компаніям розміщувати на них рекламу і надавати їм обладнання.

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