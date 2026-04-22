Зеленський прокоментував чутки про 'Донніленд' на Донбасі

За участі президента України на переговорах інших термінів, окрім того, що Донецька і Луагнська області – це українські землі, не вживається.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення в медіа, що нібито учасники переговорів від України пропонують назвати неокуповану частину Донеччини "Доннілендом" на честь президента США Дональда Трампа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

"Під час моїх перемовин інших термінів, аніж Донецька область, Луганська область, наш Донбас, територія України, - інших термінів немає. Відповідно є документи, в яких все це зазначено", - наголосив Зеленський.

При цьому, як повідомив Зеленський, стосовно інших назв, він не може коментувати будь-які діалоги різного характеру між сторонами.

"На мій погляд, головне, щоб Донецька область і Луганська область залишались українською землею. І так воно і є. Щоб не було "Путінленд". Оце, мені здається, найголовніше", - відзначив Зеленський.

Що цьому передувало

За даними видання The New York Times, українські чиновники нібито пропонували назвати неокуповану частину Донбасу на честь президента США Дональда Трампа – "Донніленд". Це нібито було озвучено під час переговорів щодо завершення російсько-української війни. Начебто так хотіли перетягнути Трампа на українську сторону, аби він не тиснув на Київ і не вимагав здати цей "Донніленд" росіянам.

Вас також можуть зацікавити новини: