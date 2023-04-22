У майбутньому планують організувати доставку більшої кількості цієї продукції РФ для країн, які її найбільше потребують.

З Латвії відправили першу партію російських добрив, хоча їх імпорт заборонений санкціями. Це ініціатива Всесвітньої продовольчої програми ООН для допомоги окремим країнам.

Такою інформацією поділилася прес-служба Міністерства закордонних справ Латвії. Вантаж російських мінеральних добрив відправився з Ризького порту в Кенію. У першу партію увійшли 200 тонн продукції. Кілька аналогічних поставок планують організувати в майбутньому для допомоги країнам, які потребують мінеральних добривах.

Згаданий товар належить російським компаніям, які потрапили під санкції Євросоюзу у зв'язку зі збройною агресією в Україні. Вантаж зберігається на території Латвії.

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Раніше Всесвітня продовольча програма ООН звернулася до Риги з проханням дозволити імпорт мінеральних добрив російського виробництва для зменшення негативних наслідків війни в Україні та подолання продовольчої кризи в країнах Латинської Америки та Африки. Уряд Литви погодився організувати поставки за підтримки ООН.

Санкції проти Росії: остання інформація

Як повідомив репортер Рікард Йозвяк, наступний пакет санкцій ЄС буде спрямований на дотримання вже введених обмежень і закриття лазівок для їх обходу. Алмазний експорт і атомну енергетику РФ вирішили не чіпати.

У першому кварталі поточного року Чехія змогла обійтися без імпорту російського газу.

Як повідомило видання Bloomberg, партнери України розглядають ембарго на експорт більшої частини товарів в РФ. Якщо ідею реалізують, то з'явиться список винятків, куди можуть увійти медпрепарати та сільськогосподарська продукція. Після цього в Кремлі почали погрожувати "всесвітньою економічною кризою".

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