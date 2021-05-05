Ближче до осені 2023 року в Росії можуть назвати наступника діючого президента Володимира Путіна. Примітно, що це може бути не одна, а одразу кілька осіб.
Про це заявив російський політтехнолог і публіцист Станіслав Бєлковський, пише "Апостроф".
"Консенсусної фігури наступника Путіна в Росії немає і її не може бути, оскільки Путін як будь-який тактик буде відтягувати це рішення до останнього моменту. Це рішення буде ухвалюватися через два роки - в 2023 році, і тоді, власне, ця фігура і кристалізується", - заявив Бєлковський.
Він вважає, що важливим періодом в цьому плані повинен стати вересень 2023 року. Тоді по закону у відставку повинен піти мер Москви Сергій Собянін.
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"Фігура наступника президента РФ і наступника мера Москви, передача управління столицею Росії пов'язуються в один вузол, тому я думаю, що до вересня 2023 року така домовленість буде досягнута. При цьому невідомо, чи Володимир Путін збереться йти. Я думаю, що він хотів би, але невідомо, чи це станеться", - додав політтехнолог.
Бєлковський зауважив, що в разі відходу Путіна йому на зміну може прийти "колегіальний наступник".
"Якщо Путін піде в 2024 році, йому на зміну прийде колегіальний наступник за казахстанським сценарієм. Це буде декілька осіб, які будуть займати найвищі посади в країні, серед них буде і президент, але він не буде неподільним володарем країни, яким зараз є Путін", - резюмував Бєлковський.
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