Співробітники західних спецслужб називали його одним із найнебезпечніших людей у світі, оскільки він передавав технології зі створення атомної бомби Північній Кореї, Ірану та Лівії.

Від наслідків СOVID-19 в Пакистані помер ядерний фізик Абдул Кадір Хан - людина, яку вважали батьком пакистанської ядерної програми.

Як повідомляє ВВС, співробітники західних спецслужб називали його одним ыз найнебезпечніших людей у світі, оскільки він передавав технології зі створення атомної бомби Північній Кореї, Ірану та Лівії.

85-річний Хан раніше був госпіталізований у зв'язку з коронавірусом.

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан заявив, що країна втратила "національного героя".

Читайте такожУ Дубаї поліція вилучила 500 кілограмів чистого кокаїну на суму 136 мільйонів доларів (відео)"Наш народ любив його, тому що багато в чому завдяки йому ми отримали ядерну зброю", - написав глава пакистанського уряду в Twitter.

Колишній директор ЦРУ Джордж Тенет називав Хана "настільки ж небезпечним", як Усам бін Ладен - організатор нападів на США 11 вересня 2001 року і лідер терористичної організації "Аль-Каїда".

У 1961 році Хан виїхав до ФРН для вивчення металургії в Технічному університеті і в 1967 році отримав диплом інженера-металурга. У 1972 році став доктором наук, дисертацію написав німецькою мовою, якою володів вільно.

Після захисту дисертації Хан отримав роботу у фізичній лабораторії в Амстердамі, пов'язаній з компанією URENCO (одного з найбільших у світі виробників збагачення урану).

Після випробування Індією ядерної зброї в 1974 році Хан, який обіймав високу посаду в URENCO, вирішив повернутися в Пакистан, володіючи при цьому важливими знаннями для створення ядерної зброї. 28 травня 1998 року Пакистан випробував першу свою ядерну бомбу на основі збагаченого урану.

Ця подія викликала загальнонаціональне святкування.

У 2004 році він був заарештований за нелегальне надання ядерних технологій Ірану, Лівії та Північній Кореї. У телевізійному зверненні Хан тоді заявив, що "глибоко розкаюється і просить вибачення". Тодішній президент Пакистану Первез Мушарраф помилував його, але до 2009 року фізик перебував під домашнім арештом.

На Заході багато хто був незадоволений надмірно м'яким поводженням з Ханом, а на батьківщині він залишався символом національної гордості.

Залишок своїх днів він провів в якомусь дивному світі - не будучи по-справжньому вільним, але і не в ув'язненні.

Пакистанці вважали його національним героєм, оскільки він допоміг їм отримати атомну бомбу, але при цьому йому було заборонено залишати територію країни і будь-яким чином контактувати із зовнішнім світом.

"Він допоміг нам отримати ядерні засоби стримування, які врятували нашу країну. Вдячний народ ніколи не забуде його заслуг", - заявив президент Пакистану Аріф Алві.

Раніше повідомлялося, що у пакистанському місті Кветта терорист-смертник напав на військову базу.

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Автор: Тамара Отовська