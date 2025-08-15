Прем'єр Великої Британії Кір Стармер також схвалив використання винищувачів Королівських ВПС для патрулювання неба над Україною спільно з союзниками.

Велика Британія має намір направити перших військовослужбовців в Україну вже в перший тиждень після досягнення теоретичного перемир'я з Росією. Про це пише The Daily Telegraph.

За інформацією видання, існує план, згідно з яким сотні британських військових інструкторів та інженерів увійдуть у країну в разі припинення бойових дій, щоб допомогти відновити українські збройні сили.

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер також схвалив використання винищувачів Королівських ВПС для патрулювання неба над Україною спільно з союзниками, щоб гарантувати, що Росія не порушить перемир'я.

Відео дня

Міністр оборони Джон Гілі наголосив на готовності Великої Британії відправити британських солдатів і заявив, що вони дадуть відсіч у разі нападу.

"Це означало б значне посилення ролі Великої Британії в наданні допомоги Києву у відбитті російської загрози щодо України, що спричинило б ризики для тих, хто перебуває там. Ці плани розроблялися місяцями спільно з європейськими союзниками в рамках ініціативи, що отримала назву "Коаліція охочих", але цього тижня набули особливої актуальності", - пише видання.

Хілі, який брав безпосередню участь у військовому плануванні того, що послідує за оголошенням про припинення вогню, підтвердив готовність Великої Британії розгорнути війська.

Зазначається, що відправка британських військ протягом тижня після припинення вогню послужить сигналом про те, що Захід не відвернеться від Києва. Буде потрібно ще багато тижнів, щоб збільшити внесок Великої Британії в миротворчі зусилля. Гілі сказав:

"Як заявив прем'єр-міністр, в умовах припинення вогню ми готові розмістити британські війська на території України. Це частково для того, щоб заспокоїти українців, але також і для забезпечення безпечного повітряного простору, безпечного морського простору і зміцнення потужності українських сил. Тому що, зрештою, найкращим і найпотужнішим стримувальним фактором проти повторного вторгнення Росії або її перегрупування і відновлення агресії проти України є здатність України постояти за себе, перемогти, стримати і захистити себе".

The Telegraph виходить з того, що Велика Британія діятиме швидко, якщо між Україною і Росією буде досягнута угода про припинення вогню і вона набуде чинності.

Перші британські солдати вирушать на Україну протягом тижня, і про розгортання військ, ймовірно, буде оголошено публічно, щоб показати Росії, що Захід не відвертається від Києва.

"Мине ще багато тижнів, перш ніж буде реалізовано весь масштаб запланованих дій, включно з відправленням літаків "Тайфун" і F-35 на патрулювання в небі над Україною", - зазначають журналісти.

"Коаліція охочих" - деталі

Прем'єр-міністр уперше заявив про готовність Великої Британії розмістити війська на території України для спостереження за дотриманням режиму припинення вогню ще в лютому.

У наступні місяці військові планувальники регулярно обговорювали за лаштунками практичні аспекти роботи "коаліції добровольців" у разі припинення бойових дій.

Стармер заявив цього тижня, що оперативні плани коаліції, включно зі створенням спільного штабу у Франції, готові до реалізації.

Зосередження сухопутних військ коаліції на зміцненні українських збройних сил, а не на укомплектуванні будь-яких нових ліній фронту, оголошених у рамках припинення вогню, знизить небезпеку для британських військовослужбовців, які перебувають на місцях.

Вас також можуть зацікавити новини: