Протести у Вашингтоні / REUTERS
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував масові протести у Вашингтоні, які переросли в заворушення під будівлею Капітолію і всередині нього.
На сторінці Столтенберга в Twitter з'явилося повідомлення такого змісту:
"Шокуючі сцени у Вашингтоні, округ Колумбія. Необхідно поважати результати цих демократичних виборів".
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Протести в США: що відбувається у Вашингтоні
- Прихильники Дональда Трампа, які проводили мітинг у Вашингтоні, прорвалися в будівлю Капітолію. Там члени Конгресу мали намір затвердити результати виборів президента США і перемогу на них Джо Байдена.
- В результаті сталися сутички з поліцією, відомо про стрілянину і поранених як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронців. Також є інформація про одного загиблого.
- Спікер Палати представників США, один з лідерів демократів Ненсі Пелосі попросила ввести війська Національної гвардії для очищення і захисту Капітолію. Пентагон вирішив направити в Вашингтон 1100 озброєних бійців.
- У Вашингтоні вже ввели комендантську годину.
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