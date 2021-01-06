Протести у Вашингтоні / REUTERS

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував масові протести у Вашингтоні, які переросли в заворушення під будівлею Капітолію і всередині нього.

На сторінці Столтенберга в Twitter з'явилося повідомлення такого змісту:

"Шокуючі сцени у Вашингтоні, округ Колумбія. Необхідно поважати результати цих демократичних виборів".

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Автор: Юрій Годован