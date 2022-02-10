Неоднозначна заява Путіна отримала реакцію в Україні та США.

Російський президент Володимир Путін пояснився за свої недавні слова "Подобається, не подобається - терпи, моя красуне", які отримали резонанс не тільки в РФ, але і далеко за її межами.

На спільній прес-конференції з президентом Казахстану Путіна запитали, як він оцінює реакцію українського президента Володимира Зеленського на ці слова. У відповідь президент РФ заявив, що "це не мало ніякого особистого виміру". Він також стверджує, що нібито ніколи за час свого президентства не переходив на особистості.

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"Питання тільки в тому, що коли ми від глави держави чуємо такі коментарі, що щось подобається, а щось не подобається у фундаментальних договорах, які регулюють дуже важливі відносини між країнами з точки зору безпеки, в тому числі і самої України... Мені здається, що це не той формат. Якщо держава взяла на себе певні зобов'язання, закріплені в нормах міжнародного права, резолюції Радбезу ООН, то всім потрібно виконувати. І домовлятися про те, як це зробити", - заявив Путін.

Що було раніше

Путін в ході недавньої зустрічі з президентом Франції Макроном в Москві процитував російську приказку, звертаючись до влади України з вимогою виконувати Мінські угоди.

Згодом прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков прокоментував фразу Путіна "Президент мав на увазі, що, якщо держава взяла на себе зобов'язання, і якщо стоїть підпис глави держави, то ці зобов'язання треба виконати. Б'юся об заклад, це було дуже важко перевести на французьку мову", - сказав Пєсков.

Пізніше на заяву Путіна відреагував президент України Володимир Зеленський. "Тут є речі, з якими не посперечаєшся - Україна дійсно красуня, з приводу "моя" - мені здається, це вже перебір", - заявив Зеленський.