Росія обмежує контакти зі світом, занурюючись у цифрову чорну діру, - The Economist

Блокуванням інтернету не задоволені як пересічні росіяни, так і чиновники.

Протягом останніх кількох тижнів спецслужби країни-агресорки Росії почали блокувати мобільний інтернет у Москві та Санкт-Петербурзі. Два найбільших міста країни буквально занурилися у цифрову чорну діру.

Як розповідає видання The Economist, такі дії викликали обурення населення та розкол серед російської еліти. Перші блокування в Москві почалися 6 березня і тривали майже три тижні, перш ніж обмеження були частково послаблені.

Свої дії російські чиновники пояснювали міркування безпеки, але мешканці столиці припустили, що тестувалася нова система брандмауера, щоб відключити РФ від глобального Інтернету, залишивши громадянам доступ лише до низки дозволених ресурсів.

Стверджується, що блокування Інтернету обходилося російським компаніям у 12 млрд доларів щоденних збитків. Різко зросли продажі рацій, пейджерів та паперових карт. Уперше від початку повномасштабної війни РФ проти України москвичі почали відчувати загрозу, додає автор.

Відчуття загрози походить від усвідомлення, що війна зайшла у глухий кут. Війну, здається, не можна виграти, але ніхто не бачить виходу. Економіка країни-агресорки теж проходить крізь турбулентні часи. Ще одним джерелом нервозності росіян є близькість Росії до Ірану.

Кремль давно розглядає відкритість як загрозу і прагнув відключити Росію від глобального інтернету, каже Грегорі Асмолов з Кінгс-Коледжу в Лондоні. За його словами, каталізатором, "який посилив проект перетворення Росії з відкритої, глобально інтегрованої системи на закриту та контрольовану", стала війна проти України. Водночас використання Ізраїлем та США мобільних мереж і дорожніх камер для ліквідації іранської верхівки лише посилило бажання влади РФ блокувати все, що знаходиться поза контролем спецслужб.

Тепер Кремль взявся за Telegram – найпопулярніший месенджер у Росії, що охоплює 94 мільйони користувачів щомісяця. Російський диктатор Володимир Путін вважає його ворожим каналом комунікації. Видання зазначає, що блокування доступу до месенджера мало розпочатися 1 квітня, але почалося раніше запланованого терміну. Під ударом опинилися і VPN-сервіси.

Павло Дуров, розробник Telegram, каже, що такі дії мають спонукати російських користувачів переходити на месенджер Мах із вбудованою функцією стеження.

Блокуванням Telegram не задоволені і російські чиновники

Автор додає, що Telegram глибоко вкорінився в повсякденному житті росіян, і це є проблемою для Кремля. Цю платформу широко використовують навіть серед правлячої еліти. Деякі чиновники також висловили незгоду з ідеєю блокування месенджера – посилалися на безпеку пересічних громадян. Та, як слушно зауважив автор, мало хто з російських посадовців готовий піддавати себе стеженню з боку спецслужб через використання вітчизняного додатку Мах.

Незадоволені і військові блогери РФ, адже вони завдячують цьому месенджеру не лише популярністю, а й доходами. Після кампанії проти Telegram ці блоги стали майже не відрізнятися від антивоєнних ЗМІ, сказано в матеріалі.

Яскравим прикладом став пост прокремлівського блогера Іллі Ремесла. Він звинуватив Путіна в узурпації влади, руйнуванні економіки та введенні цензури. Двома днями пізніше він опинився у психіатричній лікарні.

Мешканці російської столиці повернулися в реалії 2000-х років. Замість звичних месенджерів на тлі блокування інтернету вони знову почали спілкуватися за допомогою СМС-листувань. Доступними залишалися лише сайти з так званого білого списку сервісів, схвалених Кремлем.

ЗМІ також писали, що мешканці Росії масово гуглять, як виїхати із країни, та скуповують пейджери. Відключення інтернету та економічна криза дедалі більше впливають на повсякденне життя росіян.

