Сергій Шойгу дав відвертий аналіз того, що Росії потрібно поліпшити.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу пообіцяв створити більш великий арсенал озброєнь, зміцнити авіаційні технології, щоб краще ухилятися від протиповітряної оборони, і поліпшити виробництво безпілотників після серії принижень на полях битв в Україні.

Як пише Reuters, Сергій Шойгу заявив вищим генералам, що для оновлення армії їм доведеться враховувати досвід бойових дій війни в Сирії, де Росія втрутилася на боці президента Башара Асада, і в Україні.

"Нам необхідно постійно аналізувати і систематизувати досвід дій наших угруповань на Україні і в Сирії і на цій основі складати програми підготовки особового складу і плани поставок військової техніки", - сказав Шойгу.

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Шойгу сказав, що Росія продовжить розвивати свою ядерну тріаду балістичних ракет, підводних човнів і стратегічних бомбардувальників, тому що така зброя є "головною гарантією її суверенітету".

Що стосується звичайних озброєнь, Шойгу дав відвертий аналіз того, що Росії потрібно поліпшити. Він сказав, що Росія буде приділяти особливу увагу військово-повітряним силам, нарощувати свій загальний ударний потенціал і покращувати командування, зв'язок і навчання.

"Росія буде підвищувати бойові можливості ВКС - як в частині роботи винищувачів і бомбардувальників в районах дії сучасних засобів ППО, так і в частині вдосконалення безпілотних літальних апаратів. У наших найближчих планах - розширення арсеналів сучасних ударних озброєнь. Нам необхідно поліпшити систему управління і зв'язку", - сказав Шойгу.

Міністр також сказав, що військові комісаріати, які відповідають за призов солдатів, потребують модернізації.

"Необхідно оцифрувати бази даних, налагодити взаємодію з місцевими та регіональними органами влади, а також промисловістю", - заявивши Шойгу.

Ядерні загрози Росії: деталі

У грудні 2022 року Путін заявив, що "загроза ядерної війни наростає". При цьому він також уточнив, що Росія не використовує ядерну зброю першої.

У США ці нові "ядерні" загрози називають Путіна "пустопорожній".

За інформацією представника української розвідки, в Криму знаходяться російські носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного і морського базування.