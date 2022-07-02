Втратили чинність 14 відповідних актів і положень російського уряду.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення в Україну Росія припинила участь у часткових і розширених угодах Ради Європи.

Відповідну постанову, як повідомляє "Радіо Свобода" підписано прем'єр-міністром країни-окупанта Михайлом Мішустіним.

Угоди, з яких виходить РФ:

Розширена часткова угода щодо спорту Ради Європи;

Розширена часткова угода про культурні маршрути Ради Європи;

Розширена часткова угода Ради Європи "Обсерваторія з викладання історії в Європі".

Група з міжнародного співробітництва з наркотиків і залежностей ("Група Помпіду", колишня назва група зі співробітництва в боротьбі зі зловживанням наркотиками і їх незаконним обігом);

Часткова угода 1990 року, що засновує Європейську комісію за демократію через право;

Часткова відкрита угода Ради Європи з прогнозування, запобігання та надання допомоги у разі стихійних лих і технологічних катастроф;

Європейський фонд підтримки спільного кіновиробництва та прокату кінематографічних та аудіовізуальних робіт ("Єврімаж");

Європейська аудіовізуальна обсерваторія;

В результаті також втратили чинність 14 відповідних актів і положень російського уряду.

Війна в Україні та вихід РФ з Ради Європи:

У лютому 2022 року Рада Європи засудила визнання Росією незалежності самопроголошених ДНР і ЛНР, а також вторгнення в Україну.

25 лютого Комітет міністрів РЄ призупинив представництво Росії в організації, позбавивши її права участі в роботі самого комітету, Парламентської Асамблеї та інших органів РЄ.

У відповідь 15 березня Росія почала процедуру виходу з Ради Європи. Після цього у РФ ухвалили закон про невиконання рішень ЄСПЛ, прийнятих після 15 березня.

16 березня 2022 року Росію виключили з організації, країна також перестала дотримуватися Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод і виконувати рішення ЄСПЛ, винесені після цієї дати.

7 квітня, після того, як були опубліковані свідчення вбивств мирного населення в Бучі, Генасамблея ООН прийняла резолюцію про припинення участі Росії в Раді з прав людини.

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