Петро Олещук

Росія продовжує накопичувати війська вздовж українського кордону та посилює свій флот на Чорному морі, тож щодня напруга зростає. Але спрогнозувати точно, у що саме вся ця підготовка Москви переросте, складно, адже передбачити дії Кремля неможливо.

Втім, дії Росії зараз найбільше схожі на підготовку до великого військового конфлікту. Причому РФ готує не лише військову силу для цього конфлікту, але й відповідний ідеологічний ґрунт, тобто йдеться не лише про стягування військ і розміщення їх уздовж кордону, але й про ідеологічне підкріплення цих дій. Саме для цього створюються різноманітні скандали через начебто обстріли території ОРДЛО з боку ВСУ і лунають заяви про начебто потребу захисту російськомовного населення від українських військовослужбовців. Так, наприклад, нещодавно на "РИА Новости" вийшла стаття в якій, зокрема, йшлося про те, що Україна - це геть фашистська держава, яка потребує денацифікації зусиллями Росії, причому без жодних санкцій відповідних міжнародних структур. Це дуже нагадує заклики не лише до окупації, але й до певної форми геноциду на території України.

Російські ЗМІ ліплять з України образ ворога

Водночас вектор російської пропаганди суттєво змінився: якщо раніше російські ЗМІ говорили про Україну як про маріонетку Заходу і маріонетку США, то тепер вони ліплять з України образ ворога - не просто "контрольованої Заходом території", а саме ворожого для Росії утворення, причому не лише в контексті політичної еліти, але й в контексті ставлення усього українського народу. Це - достатньо зловісні сигнали.

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Росія вдалася до таких дій щодо України головним чином через кроки української влади по впровадженню санкцій проти проросійських політиків та їхніх інформаційних ресурсів, що призвело до падіння рейтингів проросійських партій в Україні. Для Росії це важливий сигнал про те, що їй не варто сподіватися на відновлення власного впливу на Україну політичним шляхом. Адже Москва тривалий час сподівалася, що в результаті тривалого пропагандистського тиску вона доб’ється зміни електоральних настроїв українців і приведе до влади в нашій державі прийнятних для себе політиків. А вони, своєю чергою, розв’яжуть усі проблеми в сприятливому для Росії ключі, таким чином, РФ зможе відновити вплив на Україну політичним шляхом. Та кроки української влади продемонстрували: розраховувати на те, що Росія зможе політичним чи економічним шляхом відновити вплив на Україну, не варто.

Тож у Кремлі дійшли до думки, що єдиний спосіб раз і назавжди розв’язати проблему України - військовий. Росія продовжить використовувати територію ОРДЛО як плацдарм військових дій проти нашої країни, але масштаби цих операцій спрогнозувати важко.

Москва прагне примусити Київ надати гарантії присутності Росії в Україні

Якщо Росія вдасться до активних бойових дій, її цілі не будуть зводитися до окупації якихось певних українських територій чи населених пунктів, чи навіть областей. Адже окупація ще одного міста принципово нічого не змінить для Росії, їй це не цікаво. Їй потрібна вся Україна, а не її шматки. РФ не може витрачати настільки серйозні ресурси, щоб захопити якесь місто в Донецькій чи Луганській області - це будуть абсолютно неспівмірні витрати та можливий виграш. Ціль Москви полягатиме в тому, щоб завдати поразки українській армії і, таким чином, примусити Київ сісти за стіл переговорів та виконати ті кроки, які потрібні Росії. Головним чином, Москва прагне примусити Київ надати гарантії присутності Росії в Україні.

Питання підтримки України на Заході, безперечно, обговорюється. І певні сигнали про можливу допомогу можуть офіційно озвучуватися, але прямо й публічно про можливу допомогу точно говорити не будуть. І те, що США відправили у Чорне море два свої кораблі - один із таких сигналів. Ніхто не буде публічно розказувати, які конкретно задачі перед цими суднами стоять.

Ми не знаємо, як саме у цій війні планує брати участь Росія

До того ж поки що залишається надто багато невідомих. Адже ми не знаємо навіть того, як саме у цій війні планує брати участь Росія: чи то діятиме відкрито армія РФ, і світу прямо оголосять, що "Росія йде звільняти якісь українські території від нацистів", чи то Москва продовжить грати у стару гру про те, що в зоні ескалації діє "ополчення "Новоросії"", і на Донбасі ніяких російських військ немає. Чи то це буде відкрите зіткнення різних держав, чи то це буде черговий локальний конфлікт, в якому російська сторона намагатиметься максимально приховати свій вплив - усе це впливатиме на можливі дії та можливі кроки західних партнерів. Не виключено, що подібна американська присутність у Чорному морі покликана стримати Росію й не дати їй розпочати війну проти України з усіх напрямків одночасно. Варіантів може бути багато…

Втім, навряд чи американці за будь-яких обставин будуть воювати з Росією на території України - це якийсь абсолютно фантастичний сценарій.

Це початок довготривалого психологічного тиску на Україну

Хай там як, але Україні не завадить тренувати резервістів, а цивільному населенню пригадувати, де знаходяться бомбосховища - це ніколи зайвим не буде. До того ж переміщення армій, маневри та заяви - усе це може тривати довго. Не можна виключати, що це початок довготривалого психологічного тиску на Україну.

Україні слід бути готовою до будь-яких варіантів та сценаріїв, підвищувати свою обороноздатність. І це не треба прив’язувати до конкретних проявів російської активності, це повинно бути нормою для нас у тих умовах, в яких ми живемо.

Петро Олещук, політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка

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