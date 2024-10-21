Іран допомагав Росії з початку повномасштабної війни в Україні, постачаючи спочатку дрони, а потім і балістичні ракети. Однак тепер експерти заявляють, що Тегеран може вимагати допомогу натомість.

Іран від самого початку повномасштабної війни в Україні показав "вірність" у союзництві з Росією, але тепер Тегерану доводиться опосередковано боротися з Ізраїлем на два фронти, зазначають експерти.

Зокрема, тепер Іран може почати звертатися по допомогу до Росії з огляду на потребу в потужніших можливостях ППО та військової розвідки для виявлення "поки що не реалізованої прямої атаки Ізраїлю на Іран", повідомляють аналітики CNBC.

Додається, що Росія має всі можливості для надання Тегерану таких можливостей, однак ступінь її допомоги Ісламській Республіці залишається невизначеною через наслідки того чи іншого вибору. Молодший науковий співробітник програми з Близького Сходу та Північної Африки аналітичного центру Chatham House Білал Сааб заявив, що Іран покладає великі надії на Росію в контексті надання військової допомоги.

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Експерт підкреслив, що навіть серед авторитарних країн репутація має "величезне значення в міжнародних відносинах":

"Тож якщо росіяни уникнуть відповіді, це матиме наслідки не тільки для їхніх стосунків з Іраном, а й із будь-якими іншими партнерами, наприклад, із Китаєм".

Сааб вважає, що Росія все ж може надати Ірану те, що потрібно цій країні з озброєння. ЗМІ пише, що, тим не менш, Тегеран може не отримати "все необхідне", оскільки РФ "занадто загрузла в Україні", щоб запропонувати військову інтервенцію проти Ізраїлю від імені іранців.

"Це занадто ризикована гра - виступати проти Сполучених Штатів через іранців... тому я думаю, що вони, найімовірніше, залишаться осторонь і спробують допомогти з якомога більшої відстані", - підкреслив Сааб.

Відносини між Росією та Іраном - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Ірану засудив агресію Росії проти України. За словами Масуда Пезешкіана, його країна готова сісти за стіл переговорів із Європою та Сполученими Штатами Америки.

Крім того, Іран вважає, що Росія винна йому більше. Один з іранських професорів заявив, що відносини Ірану з Росією "нагадують дружбу з людиною, яка ніхто не платить свою частку, коли ви йдете в гості".

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