Список із 620 співробітників містить імена, інформацію про місце роботи, адресу реєстрації, паспортні дані.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України здобуло список співробітників ФСБ Росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи.

Про це повідомляє прес-служба ГУР.

"Кожен європеєць повинен знати їхні імена... Список із 620 співробітників містить імена, інформацію про місце роботи, адресу реєстрації, паспортні дані", - йдеться у повідомленні.

Повний список агентів ФСБ, які діють на території країн Європи, можна переглянути тут.

Нагадаємо, нещодавно в Ужгороді співробітники військової контррозвідки затримали російську ДРГ на чолі з агентом ФСБ Російської Федерації. Диверсійна група планувала здійснити замах на президента України та провести диверсії у Києві й інших регіонах України.

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