Вони збиралися проводити злочинні дії в урядовому кварталі.

В Ужгороді співробітники військової контррозвідки затримали російську ДРГ на чолі з агентом ФСБ Російської Федерації.

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола у Telegram.

За його даними, диверсійна група планувала здійснити замах на Президента України та провести диверсії у Києві й інших регіонах України.

Організатор ДРГ є агентом ФСБ. Його затримали "на гарячому" у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) під час контрольованої закупівлі зброї.

Чоловік формував диверсійну групу чисельністю до 25 осіб, їх озброєння та оснащення транспортом.

"Планувалось, під виглядом підрозділу ТрО, їх висунення до Києва та проведення злочинних дій в урядовому кварталі", - зазначив журналіст.

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