На відміну від свого попередника, новий американський президент дав зрозуміти, що не буде шукати схвалення в Кремлі.

Джо Байден вперше провів телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіним як президент з президентом. І цей дзвінок підкреслив проблемні відносини, а також хиткий баланс між колишніми ворогами часів Холодної війни.

Про це пише Associated Press, нагадуючи, що, згідно з даними Білого дому, Байден підняв питання про арешт опозиціонера Олексія Навального, російську причетність до масштабної кампанії з кібершпигунства, а також запитав про винагороди від Росії за вбивство американських військових в Афганістані. Кремль, у свою чергу, зосередив увагу на відповіді Путіна на пропозицію Байдена розширити дію останньої угоди про контроль озброєнь.

"Хоча трактування розмови обох столиць зосереджені на різних елементах, вони однаково свідчать, що, принаймні на початку роботи адміністрації Байдена, відносини між США і Росією будуть керуватися бажанням не заподіяти шкоди, але також без поспіху виправити те, що вже було заподіяно", - йдеться в статті.

Читайте такожУ Зеленського побачили хороший сигнал для України в розмові Байдена з ПутінимПрезиденти домовилися, що їхні команди негайно почнуть роботу над розширенням на ще 5 років Договору про скорочення й обмеження стратегічної наступальної ядерної зброї за 2010 рік. Наступного місяця ці домовленості втрачають силу. Адміністрація Дональда Трампа вивела США з двох угод з Росією про контроль озброєнь і збиралася дозволити договору за 2010 рік теж втратити свою силу.

На відміну від своїх попередників включно з Трампом, який був у захваті від Путіна й часто не дозволяв власній адміністрації займати жорстку позицію щодо Росії, Байден не дав підстав для жодних надій на "перезавантаження" відносин. Натомість він натякнув, що хоче взяти під контроль розбіжності без обов'язкового їх вирішення чи покращення зв'язків. Зважаючи на серйозні внутрішні виклики й необхідність приймати рішення щодо Ірану й Китаю, пряма конфронтація з Росією - це навряд чи те, чого прагне Байден.

Американський і російський лідери погодилися працювати разом над розширенням Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, а також шукати інші сфери потенційної стратегічної співпраці. Хоча у Білому домі кажуть, що Байден твердо наголосив на американській підтримці суверенітету України.

Американський президент також сказав Путіну під час телефонної розмови, що США будуть захищати себе й вживати заходів включно з потенційними новими санкціями, щоб Москва не могла діяти безвідповідально.

Читайте такожБайден у розмові з Путіним підтвердив підтримку суверенітету України - Білий дімAssociated Press пише, що телефонна розмова відбулася на запит Москви, який вона надіслала минулого тижня. Байден погодився, але лише після підготовчої роботи зі своєю командою, а також після розмови з союзниками у Європі, зокрема з лідерами Великої Британії, Франції й Німеччини. Саме це він і зробив. Також перед розмовою з Путіним він зателефонував Генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, щоб підтвердити американську прихильність до альянсу як до бастіону проти агресії Росії.

У трактуванні розмови з Байденом, яке опублікував Кремль, не згадуються всі найбільш гострі проблеми, які існують між країнами. Там переговори назвали "відвертими й діловими". Це дипломатичний вираз, який часто означає напружене обговорення. В Кремлі також повідомляють, що Путін привітав Байдена з перемогою на виборах президента і зауважив, що "нормалізація відносин між США і Росією в інтересах обох країн". Серед проблем, про які після розмови згадав Кремль, були пандемія коронавірусу, ядерна угода з Іраном, війна в Україні, а також питання торгівлі й економіки.

Читайте такожАдміністрація Байдена шукає нову кандидатуру на посаду посла США в Україні - КулебаAssociated Press зауважує, що навіть з публічної інформації видно, що розмова Байдена з Путіним була "діаметрально протилежною до відносин Трампа з російським президентом". 45-й президент США, здавалося, шукав схвалення Путіна, часто ставив під сумнів російське втручання в американські вибори 2016 року. Зокрема, він це зробив в Гельсінкі в 2018 році, стоячи поруч з російським автократом. Трамп також проігнорував дані розвідки США про причетність Росії до хакерських атак, а також про те, що Москва платить бійцям "Талібану" винагороду за вбивство американців.

Байден під час телефонної розмови з Путіним різко відступив від позиції Трампа і сказав, що він знає про спроби Росії вплинути на американські вибори як в 2016 році, так і в 2020-му.

Розмова Джо Байдена з Путіним

Під час першої телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним президент США Джо Байден порушив питання, зокрема щодо російської хакерської атаки на інфраструктуру компанії SolarWinds, щодо втручання у вибори в США у 2020 році, а також отруєння критика Кремля Навального. Також Байден наголосив, що США твердо відстоюватимуть свої національні інтереси.

Окрім цього, Байден у розмові з Путіним заявив про підтримку суверенітету України.

Також вони обговорили готовність країн продовжити дію нового Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (New START).

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань