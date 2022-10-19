Експерти зазначають, що перебування об'єктів поблизу військових баз у власності РФ може бути проблемою.

За останні роки Російська православна церква (РПЦ) придбала кілька об’єктів нерухомості в Норвегії, деякі розташовані біля військових об'єктів.

Про це повідомляє норвезьке видання Dagbladet.

Громада в Бергені, пов’язана з Московським Патріархатом, облаштувалася поблизу одного з найважливіших об’єктів збройних сил Норвегії – Хоконсверна. Це порт та база військово-морського флоту.

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У 2017 році громада Christ's Revelation Congregation придбала молитовний будинок Søreide, що розташований на пагорбі за 3 кілометри від Хоконсверна. З нього відкривається вигляд на цю військово-морську базу. До придбання цього будинку релігійна громада була розташована в центрі міста.

Як зазначають журналісти, на момент їхнього візиту в молитовному будинку нікого не було. Крізь вікна можна було побачити простору кімнату для переговорів, книги, дитячі іграшки. На вікнах – хрести, лампадки. На першому поверсі всі вікна закриті щільними шторами.

РПЦ також має нерухомість в провінції Ругаланн. Зокрема, в містах Клепп, Брюне та Кармой. У місті Ставангер в тій самій провінції колишній лідер місцевої російської православної громади володіє нерухомістю біля Об’єднаного військового центру НАТО. Будинок знаходиться в кілометрі від важливого військового об'єкта.

Крім того, церква має громаду в Фіннмарку біля кордону з Росією. Вони придбали цю нерухомість у 2015 році.

Науковиця Альфа Сефлан Віньє зазначає, що перебування об'єктів поблизу військових баз у власності РФ може бути проблемою.

"Можливо, такі будівлі використовуються не для релігійних цілей. Але я не маю підстав стверджувати, що це відбувається. … Якщо уявити весь спектр можливих заходів, то можна зривати сигнали, можливо, прослуховувати сигнали, можна звідти керувати безпілотниками, можна запропонувати проживання людям, які картографують територію. Існує широкий спектр геодезичної діяльності та можливих збоїв, які можуть бути виконані з такої бази", – каже експертка.

Науковиця також зазначає, що розглядати цю проблему треба з особливою обережністю, остерігаючись звинувачень, оскільки є свобода віросповідання.

Священик Christ's Revelation Congregation, отець Дмитро Останін, коментуючи здобуту журналістами інформацію, запевнив, що його церква не несе загрози. Він наголосив, що сам за походженням українець, деякі його рідні мусили переїхати до Норвегії через війну, яку він засуджує, а інші досі потерпають від обстрілів.

"Я разом зі своїми парафіянами, більшість з яких зараз біженці, роблю все, щоб допомогти українцям. Це стосується і фінансової допомоги – ми підтримуємо кризовий центр у Дніпрі, який забирає дітей у розбомблених містах і вивозить їх у безпечне місце. … Те, що патріарх Кирило підтримує цей жах, на щастя, поширюється не на всіх, хто сповідує православ'я", – коментує він.

РПЦ під час війни в Україні

Як писав УНІАН, РПЦ відкрито підтримує криваву війну, розв'язану Росією проти України.

Приміром, сповіщалося, що у храмах РПЦ парафіянам пропонують вирішити фінансові труднощі, відправившись на загарбницьку війну проти України. Також повідомлялося, що очільник РПЦ Патріарх Кирило переконував вірян, що загибель у війні в Україні "змиє" з росіян усі гріхи.

В травні УПЦ Московського патріархату заявила про свою самостійність та незалежність від РПЦ. Утім, за інформацією ЗМІ, священики УПЦ досі підтримують зв’язок з РПЦ, зокрема, з Патріархом Кирилом, який підтримує криваву війну проти України. Відбувається і обмін пропагандистською інформацією, у якій виправдовуються злочини Росії.

Україна запровадила санкції проти Патріарха Кирила та інших представників РПЦ.

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