Україна отримала несподіваного союзника у нафтових 'санкціях' проти Росії

За період з 4 по 10 травня з Новоросійська вийшов лише один нафтовий танкер.

Експорт російської нафти з порту Новоросійськ минулого тижня різко скоротився до чергового мінімуму. Причинами цього могли стати попередження про шторми та українські дронові атаки, повідомляє Bloomberg.

За даними регіональних служб з надзвичайних ситуацій, на початку минулого тижня лунала низка попереджень про можливі атаки дронів, які можуть призвести до призупинення завантаження танкерів. Крім того, у мерії Новоросійська прогнозували сильні вітри та несприятливі погодні умови, "що також могло вплинути на роботу порту".

"Супутникові знімки підтвердили, що причали для нафти залишалися порожніми протягом кількох днів, хоча ознак пошкодження нафтового терміналу виявлено не було", - зазначає видання.

Так, з 4 по 10 травня з Новоросійська вийшов лише один нафтовий танкер. Загалом за цей період середній експорт російської нафти знизився з 3,84 до 3,13 мільйонів барелів на добу.

Вартість російської нафти марки Urals теж знижується, свідчать дані агенції Argus Media. Зокрема, за період з 12 квітня по 10 травня ціни на популярну російську сировину з постачанням з портів на Балтиці та Чорного моря знизилися приблизно на 5,60 долара - до 90,67 та 88,93 долара за барель відповідно.

Вартість російської нафти з доставкою в Індію знижується третій тиждень поспіль. Цього разу цінник на російське "чорне золото" "схуд" на 6,90 долара - до 119,28 долара за барель. Водночас вартість тихоокеанської нафти марки ESPO, яка постачається переважно до Китаю, подорожчала на 1 долар - до 93,86 долара за барель.

Втім подорожчання нафти марки ESPO не втримало виручку російських нафтовиків від падіння до півторамісячного антирекорду. Зазначається, що за період з 4 по 10 травня вартість російського нафтового експорту склала близько 1,98 млрд доларів, що на 640 млн доларів менше, ніж показник попереднього тижня.

Війна на Близькому Сході та нафтові доходи РФ - останні новини

Після початку війни на Близькому Сході доходи РФ від експорту нафти суттєво зросли. Цьому посприяв дозвіл США купувати російську підсанкційну нафту.

За підрахунками Financinal Times, лише за перші два тижні війни в Перській затоці Москва заробила до 1,9 млрд. доларів. Разом з тим, 7-8 травня знижки на російську нафту марки Urals зросли вперше з початку війни на Близькому Сході на тлі можливого завершення дії дозволу США на купівлю підсанкційної російської нафти.

