Пентагон оприлюднив вартість війни між США та Іраном, – Sky News

Операція проти Ірану вже стала однією з найдорожчих кампаній останніх років.

Військова операція США проти Ірану вже коштувала американському бюджету 29 млрд доларів. Про це заявив на слуханнях у Конгресі заступник міністра оборони та фінансовий директор Пентагону Джулс Херст, пише Sky News.

За його словами, близько $24 млрд з цієї суми було витрачено безпосередньо на озброєння та забезпечення бойових дій – включаючи боєприпаси, ракети, зброю та іншу військову техніку.

"Команда Об'єднаного комітету начальників штабів і фінансове управління постійно переглядають цю оцінку", – зазначив Херст.

Він уточнив, що в оновлені витрати також увійшли ремонт і заміна техніки, а також оперативні витрати, пов'язані з веденням кампанії.

Слухання в Конгресі відбулися за участю міністра оборони США Піта Гегсета, голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна та інших представників Пентагону.

Заяви Пентагону про війну з Іраном

Ще 29 квітня Пентагон оцінював вартість війни в $25 млрд. Таким чином, менш ніж за два тижні витрати зросли ще на $4 млрд.

Крім того, у квітні Пентагон назвав втрати з початку військової операції проти Ірану. Згідно із заявами Пентагону, під час військової кампанії проти Ірану 365 американських військовослужбовців отримали поранення і 13 осіб загинули. Найбільшу частку серед поранених становлять військовослужбовці сухопутних військ (247 осіб) і флоту (63 особи). Також отримали поранення 19 морських піхотинців і 36 осіб з особового складу ВПС США.

