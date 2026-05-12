Українські бійці в хаосі війни знищують власні дрони, 'щоб перестрахуватися', – BI

Українські солдати кажуть, що іноді вони знищують будь-який безпілотник, який бачать, навіть якщо це їхній власний.

Українські солдати іноді знищують свої ж безпілотники "дружнім вогнем", оскільки в хаосі бою не завжди ясно, якій стороні належить дрон, що пролітає. Як пише Business Insider, солдати кажуть, що іноді у них немає іншого вибору, окрім як відкрити вогонь по будь-якому поміченому безпілотнику, вивести з ладу всі радіочастотні безпілотники за допомогою засобів радіоелектронної боротьби або перерізати кабелі управління для волоконно-оптичних безпілотників.

"Дружній вогонь і вплив дружніх засобів РЕБ – одна з головних причин втрат техніки на передовій", – каже Микита Рожков, директор з розвитку бізнесу українського виробника безпілотників і зброї Frontline Robotics.

Однак, за його словами, такі втрати цілком виправдані хаосом війни. "Зрештою, якщо щось схоже на дрон і летить у ваш бік, перебуваючи менш ніж за 100 метрів від вас, можливо, краще збити його".

Неясно, скільки українських безпілотників знищується в результаті вогню своїх, однак солдати кажуть, що в небі часто буває так багато дронів, що це викликає паніку та плутанину:

"Іноді збиття дружнього безпілотника відбувається випадково, особливо з огляду на інтенсивність радіоелектронної боротьби; в інших випадках це робиться навмисно. У запалі бою солдати можуть у паніці заглушити все обладнання".

Знищуються оптоволоконні та наземні дрони

Раніше українські солдати розповіли BI, що військовослужбовці також перерізають кабелі на оптоволоконних дронах, керуючись принципом "краще перестрахуватися". Для цього вони використовують ножиці, ножі або голі руки, при цьому один солдат сказав, що кожен член його підрозділу носить ножиці для цієї мети.

Щоб уникнути таких проблем, оператори безпілотників іноді надсилають повідомлення сусіднім підрозділам, щоб узгодити час і напрямок безпечного прольоту та запобігти збиттю своїх безпілотників дружніми засобами оборони.

З українськими наземними дронами ця проблема не настільки критична. Компанія DevDroid, один із виробників, повідомила BI, що, хоча траплялися помилки, пов’язані з "дружнім вогнем", вона не вважає, що українські солдати навмисно обстрілюють її дрони через плутанину. Олег Федоришин, директор з досліджень та розробок компанії, назвав це "невеликими випадковостями".

Втрати неминучі

Україна працює над поліпшенням координації на полі бою за допомогою своєї системи Delta, онлайн-системи управління боєм, яка надає загальну картину бойових дій, включаючи місцезнаходження російських цілей і способи координації дій українських сил. Вона включає в себе шар, присвячений відстеженню та управлінню українськими дронами, що може знизити кількість випадків "дружнього вогню".

Однак дрони – це витратний матеріал, і їхні втрати неминучі. Втрати від "дружнього вогню" можуть призвести до зростання попиту на продукцію виробників дронів, оскільки знищені апарати необхідно замінювати. Компанії, з якими поспілкувався Business Insider, зазначили, що потенціал зростання в цьому напрямку обмежений. Оборонний бюджет України вичерпано, російські засоби радіоперешкод і перехоплення вже призводять до величезних втрат дронів, а деякі компанії заявили, що постачають апарати підрозділам безкоштовно.

Українські дрони на фронті

Як пише The Economist, у російській армії зростає співвідношення вбитих і поранених, оскільки значна частина втрат – можливо, до 80% – тепер зумовлена ударами FPV-дронів, які вистежують ворожих солдатів і ставлять під загрозу спроби медичної евакуації.

При цьому російські солдати скаржаться, що нові автономні безпілотники України нечутні, поки не почнуть пікірувати. Вони використовують штучний інтелект і керуються за допомогою оптоволоконних кабелів, щоб протистояти перешкодам:

Зона ураження безпілотників протяжністю близько 20 км між лініями фронту розширюється далеко в тил Росії, і це має більший вплив на російські операції, ніж на українські.

