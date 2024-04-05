Тепер цими питаннями займатиметься підрозділ фінансової розвідки Латвії.

Латвія хоче посилити контроль над дотриманням санкцій Європейського Союзу проти Росії, і як пише Bloomberg, планує для цього застосовувати способи, які вона використовує для припинення незаконного фінансування.

Як пише видання, країни Балтії посідають одне з найвразливіших місць у ЄС у питанні обходу санкцій: порти, залізничні та автомобільні з'єднання роблять їхню територію природним місцем зупинки для товарів, які намагаються знайти шлях до Росії.

"Тепер це завдання перейде до латвійського підрозділу фінансової розвідки, мандат якого розшириться від розслідування фінансових злочинів до контролю над торговими санкціями. Агентство заморожуватиме активи, що належать особам, які перебувають під санкціями, створюватиме пули даних про санкції, публікуватиме списки заморожених активів і підтримуватиме загальнодоступну пошукову систему щодо організацій і людей, яким загрожують санкції ЄС", - пише Bloomberg.

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При цьому у фінансовій розвідці Латвії заявили, що розслідування насамперед стосуються тих, хто регулює ці потоки за межами країни.

"Більшість кримінальних справ, порушених нашою податковою та митною поліцією, спрямовані не проти латвійських компаній, а проти інших компаній, зареєстрованих у ЄС, які використовують Латвію як транзитну країну", - заявив заступник директора ПФР Пауліс Ільєнковс.

Останнім часом увагу також було звернено на заклики заборонити транзит російського зерна і марганцевої руди - елемента, який Росія може використовувати у виробництві військової продукції.

Зрештою це може підвищити ймовірність того, що Латвія взагалі закриє торгівлю. Зупинка експорту обійдеться економіці приблизно у два відсоткових пункти обсягу виробництва. Як зазначають у ЦБ країни, це призведе до невеликої рецесії, але це необхідно, щоб піти з ринку країни-агресора.

Росія навчилася обходити санкції

РФ навчилася обходити санкції для випуску зброї, отримує деталі з низки країн. Що стосується країн, у яких продають і відвантажують компоненти, то Китай і Гонконг є домінуючими постачальниками. Росії вдалося перенаправити ланцюжки поставок. Іншими провідними каналами є Туреччина та ОАЕ.

Раніше литовські спецслужби повідомляли, що деякі компанії, які працюють у Литві, намагаються організувати експорт обладнання, технологій та інших заборонених товарів до Росії.

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