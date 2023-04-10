Окремі країни намагаються домогтися зняття раніше запроваджених обмежень щодо білоруського калію.

На початку січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про санкції проти Білорусі через репресії проти опозиції та підтримку агресії РФ проти України, утім відтоді зрушень в цьому напрямку так і не сталося.

За інформацією державного Польське агентство преси (PAP), санкції ЄС проти Білорусі блокують деякі країни Західної Європи, які хочуть домогтися зняття раніше запроваджених обмежень щодо білоруського калію, який використовується для виробництва добрив.

Польща та країни Балтії не згодні з жодними послабленнями обмежень. Варшава також закликає до негайної синхронізації санкції проти РБ та РФ. Це передбачатиме, зокрема, запровадження заборон на експорт авто з ЄС до Білорусі та імпорт білоруських меблів на територію блоку. На цьому тлі Швеції, яка нині головує в ЄС, закидають відсутність прагнення знайти швидкий компроміс.

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"Шведи з цим практично нічого не роблять. … Ми були дуже розчаровані цією відсутністю амбіцій щодо санкцій проти Білорусі, що є такими необхідними через переслідування опозиції в цій країні, участь у війні на боці Росії, а також плани розміщення ядерної зброї на її території. …. Ми хочемо нових санкцій, але не ціною скасування тих, які були прийняті раніше", – каже посол Польщі в ЄС Анджей Садось.

Скасування санкцій щодо білоруського калію обгрунтовують проблемою продовольчої безпеки в умовах війни в Україні, утім з цими аргументами згодні не всі.

"Білоруський калій можна експортувати через Росію. Ми просто хочемо, щоб його не експортувала Польща чи Литва. Аргумент про продовольчу безпеку є хибним, оскільки на міжнародних ринках білоруський калій витіснений канадським. Ціни обох схожі", – сказав PAP один європейський дипломат.

Відомо, що наступна зустріч послів ЄС у Брюсселі з цього приводу запланована на другу половину квітня.

Санкції проти Білорусі

Раніше ЄС запроваджував санкції проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його оточення, зокрема, через підтримку російської агресії проти України. В лютому Європейський союз продовжив ці санкції до кінця лютого 2024 року. Восени Польща, Литва, Естонія, Латвія та Ірландія виступили за синхронізацію санкції, запроваджених ЄС проти Росії та Білорусі. В січні очільниця ЄС Урсула фон дер Ляєн пообіцяла розширення санкції проти Ірану та Білорусі через підтримку Москви.

Економічні, торговельні та транспортні санкції проти Білорусі через підтримку вторгнення росіян до України запроваджувала також Великобританія. Також заходів вживали США, до санкційний списків потрапили білоруські держпідприємства, чиновники та літак Лукашенка.

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