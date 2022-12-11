Заступник голови Радбезу Росії в черговий раз ображав українців.

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв пригрозив нарощуванням виробництва засобів ураження. Він заявив, що вороги Росії не тільки в Україні та Європі, а також у Північній Америці, Японії та Австралії.

"Ворог окопався не тільки в Київській губернії нашої рідної малоросії. Він в Європі, Північній Америці, Японії, Австралії, Новій Зеландії і в цілому ряді інших присягнули сучасним нацистам місць", - написав Медведєв у своєму Telegram-каналі.

При цьому він заявив, що Москва наростить виробництво "найбільш потужних засобів ураження", в тому числі і тих, "що базуються на нових принципах". Крім того, права рука Путіна знову розсипався в образах щодо українців, які, на його думку, нібито необгрунтовано називають ворогом Росію, війська якої ведуть криваву війну, руйнуючи міста і вбиваючи жителів.

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"Псевдоукраїнські скажені шавки з російськими прізвищами, захлинаючись своєю токсичною слиною, розповідають, що їх ворог розташований в межах Росії – від заходу до Владивостока", – підсумував ображений заступник голови Радбезу РФ.

Пропагандистські заяви Медведєва - що відомо

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв неодноразово проявляв свою антиукраїнську позицію і підтримував криваву війну в Україні.

Крім цього, він постійно загрожує Заходу і обзивав членів НАТО "атлантичними імпотентами", розмірковував про " пронос і діарейної демагогії " Вашингтона, мріяв про захоплення Києва, а також погрожував застосувати проти України "весь арсенал зброї".

Припускати, що деякі представники російських еліт можуть бачити в ньому заміну Путіну. При ЕТМ глава ГУР Кирило Буданов не вважає, що у Медведєва є шанси.

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