Очікується, що це дасть змогу Пентагону спостерігати за всім, що відбувається на Землі.

Компанія SpaceX будує мережу із сотень супутників-шпигунів за секретним контрактом із розвідувальним агентством США. Про це агентству Reuters повідомили п’ять джерел, знайомих із програмою.

За даними цих джерел, контракт на створення мережі супутників-шпигунів компанія Ілона Маска підписала у 2021 році з Національним розвідувальним управлінням (NRO), яке керує урядовими супутниками США. Вартість контракту – 1,8 мільярда доларів.

Шпигунська мережа складатиметься із сотень супутників на низьких орбітах і зможе фотографувати поверхню Землі. Очікується, що в разі успіху програма значно розширить здатність уряду та військових США швидко виявляти потенційні цілі для військових ударів майже в будь-якій точці земної кулі.

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Наразі невідомо, які ще компанії залучено до проекту, і коли шпигунська мережа зможе запрацювати.

В NRO підтвердили, що працюють над створенням розвідувальної системи в космосі, але відмовилися розкрити деталі.

"Національне розвідувальне управління розробляє найбільш ефективну, диверсифіковану та стійку систему космічної розвідки та спостереження, яку коли-небудь бачив світ", — сказав представник агентства.

За словами трьох джерел, з 2020 року було запущено близько десятка прототипів шпигунських супутників під прикриттям звичайних космічних місій із запуском цивільних супутників.

"Контракт свідчить про зростання довіри розвідувальних служб до компанії, власник якої (Ілон Маск) сварився з адміністрацією Байдена та викликав суперечки через використання супутникового зв’язку Starlink під час війни в Україні", – зазначає Reuters.

Боротьба за космос: останні новини

Як писав УНІАН, Путін шукає кошти на створення ядерного космічного корабля. Росія вже більше десяти років працює над створенням транспортного модуля з ядерною силовою установкою для використання в космосі.

Також ми розповідали, що США готують спеціальну резолюцію в ООН про заборону використання ядерної зброї в космосі. Вашингтон занепокоєний можливими планами Москви відправити ядерну зброю на орбіту.

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