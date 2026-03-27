Іран шукає способи вийти з війни зі США: Віткофф зробив гучну заяву

Є підстави вважати, що Іран готовий прийняти умови Вашингтона для припинення війни.

У США є "вагомі ознаки" того, що Іран можна переконати у відсутності кращої альтернативи, окрім прийняття умов США для припинення війни, заявив спецпосланець Білого дому Стів Віткофф. За його словами, "вони шукають вихід".

За словами журналіста Axios Барака Равідо в соціальній мережі X (Twitter), Віткофф також заявив: "Ми передали Ірану, що їм не варто знову помилятися в розрахунках".

Пізніше Равідо зазначив, що попри публічні заяви про відхилення пропозиції США, іранські офіційні особи чітко дали зрозуміти, що зацікавлені в переговорах. Але вони досі не дали остаточної відповіді на пропозицію провести зустріч на високому рівні зі США найближчими днями.

Джерело зазначило, що посередники тиснуть на Тегеран, щоб той погодився на зустріч, але іранські офіційні особи в бесідах з посередниками стверджують, що вище керівництво країни (Моджтаба...) ще не прийняло рішення.

"Ключове питання для посередників – домогтися того, щоб зустріч відбулася. Але головною проблемою була недовіра та підозри іранської сторони в тому, що США знову їх обманюють", – резюмувало джерело.

