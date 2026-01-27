США перекинуть танки Abrams до Румунії

Йдеться про посилення бойових спроможностей на південно-східному фланзі Альянсу.

Сполучені Штати Америки розгорнуть у Румунії підрозділ американських військ, оснащених танками M1A2 Abrams, у межах ротаційної присутності на південно-східному фланзі НАТО.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Румунії та начальник Генерального штабу Георгіце Влад, повідомляє Romania Journal. За його словами, йдеться не про збільшення чисельності іноземного контингенту, а про підвищення бойових спроможностей уже розгорнутих сил.

"Сполучені Штати погодилися зберегти той самий рівень внеску сил і, крім того, покращити якість і летальність сил, розгорнутих у Румунії. Найближчим часом буде розгорнуто загін американських солдатів, оснащених танками Abrams", – зазначив генерал.

У Генштабі Румунії також повідомили, що це питання було узгоджене з Верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі під час його нещодавнього візиту до країни. Альянс підтвердив свої зобов’язання щодо оборони Румунії відповідно до регіональних планів НАТО.

Водночас у жовтні Сполучені Штати оголосили про скорочення військової присутності в Румунії – з країни було виведено батальйон ротаційної бригади. Попри це, у Румунії залишилися близько 1000 американських військовослужбовців.

Окрім підрозділів США, Румунія також приймає військові контингенти з інших європейських країн. Загальна чисельність американських та європейських сил, що залишаються в країні після скорочення, становить близько 3500 військових.

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник Міноборони Румунії Йонуц Моштяну повідомляв, що його відомство планує надати відкритість щодо питання постачань озброєння у межах військової допомоги для України, адже станом на початок 2025 року такі дані були засекречені.

У Румунії зрозуміли, що такий підхід є для них не корисним, тому Моштяну коротко підсумував вміст понад 20 пакетів військової допомоги, наголосивши, що його країна відправила Києву "те, що їм треба було і що у нас було у наявності від куль і касок до танків і ракет Patriot".

