США поступово втрачають свій вплив у цьому регіоні на тлі посилення партнерства КНР з Іраном та Росією.

Протистояння між Сполученими Штатами Америки та Китаєм за зони впливу на Близькому Сході максимально загострилося не на користь американської демократії.

Про це йдеться у статті арабської газети Al Sharq Al Awsat. ЗМІ наголошують, що на тлі війні в Україні американська дипломатія стала програвати тій діяльності, яку розгорнуло МЗС КНР у близькосхідному регіоні.

Зокрема, згадується успіх Китаю у нормалізації відносин між Саудівською Аравією та Іраном, а також дієвість зовнішньої політики Сі Цзиньпіна (глави КНР) у налагодженні зв'язків між Китаєм, Іраном та Росією.

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Окрім цього, на ситуацію на Близькому Сході не на користь США впливають спроби Москви помирити Сирію з Туреччиною, а Китаю - Сирію із Саудівською Аравією, пишуть ЗМІ.

Зі свого боку Вашингтон також намагається зміцнити співпрацю із противниками Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Зокрема, США вдалося зробити безпрецедентний прорив у дипломатичних відносинах між зовнішньо-політичними супротивниками Японією та Південною Кореєю (тривалий час остання вважалася однією з колоній Японії).

Однак цього може виявитися недостатньо на тлі успіхів КНР. Видання вважає, що США мають зміцнити свої позиції на Близькому Сході більш глобально для того, щоб відновити свій статус головного "гравця".

Напруга між США та Китаєм може спровокувати конфлікт з Індією

Нагадаємо, що збільшення впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та напруга у відносинах з США може призвести до відкритих бойових дій на кордоні з Індією.

Наразі Нью-Делі та Вашингтон є членами стратегічного альянсу Quad, який був сформований у 2004 році з метою спільними зусиллями Австралії, Індії, США та Японії стримати агресію Китаю.

Нещодавно командувач армією Індії Манодж Панде в коментарі Bloomberg розповів про тривожні тенденції, до яких може призвести посилення суперництва США та Китаю за вплив у регіоні.

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