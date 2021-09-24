У "Талібані" заявили, що тілесні покарання за злочини мають стримувальний ефект.

Рух "Талібан" планує відродити в Афганістані практику страт і тілесних покарань.

Про це повідомив одного із засновників "Талібану" мулла Нуруддін Турабі пише Associated Press.

Коли таліби перебували при владі в Афганістані в середині й кінці 90-х, вони практикували тілесні покарання та публічні страти на стадіонах.

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Турабі відкинув обурення з приводу подібної практики талібів у минулому та застеріг світ від втручання в діяльність нових правителів Афганістану.

"Всі критикували нас за покарання на стадіоні, але ми ніколи нічого не говорили про їхні закони та покарання. Ніхто не скаже нам, якими мають бути наші закони. Ми будемо слідувати ісламу і встановлювати наші закони згідно з Кораном", - заявив Турабі.

Associated Press нагадує, що за попереднього правління "Талібану" в Афганістані страти засуджених вбивць зазвичай виконувалися одним пострілом у голову, який здійснювався сім'єю жертви. Для засуджених злодіїв і крадіїв покаранням була ампутація руки або ноги. Чаасто покарання й страти були публічними й відбувалися на стадіоні в Кабулі. Утім, судові процеси та вироки рідко були публічними, а суддями часто були ісламські духовні особи, чиї знання про закон обмежувалося лише релігійними заборонами.

За словами Турабі, цього разу справи розглядатимуть судді, у тому числі жінки. Але основою законів Афганістану буде Коран.

Він сказав, що тілесні покарання, що діяли раніше, будуть відновлені.

"Відрізання рук дуже необхідне для безпеки", - сказав Турабі зазначивши, що це має стримувальний ефект.

Утім, за його словами, ще не вирішено, чи повертати публічні покарання. Стосовно цього мають "розробити політику".

Окрім цього Турабі заявив, що "Талібан" цього разу дозволить в Афганістані телебачення, мобільні телефони, фотографії та відео, "тому що це потреби людей, і ми серйозно до цього ставимось". "Ми змінилися з минулого", - сказав Турабі.

Він також зазначив, що "Талібан" розглядає засоби масової інформації як спосіб розповсюдження своїх ідей. "Тепер ми знаємо, що замість сотень ми можемо досягти мільйонів", - сказав Турабі.

Він додав, що якщо покарання за злочини все ж зроблять публічними, то людям можуть дозволити знімати це на відео чи фотографувати, щоб поширити ефект стримування.

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Талібан захопив владу в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з країни.

Угруповання Талібан 19 серпня проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.

7 вересня таліби оголосили про формування перехідного уряду. Його головою став голова ради керівництва руху Мохаммад Хасан Ахунд.

Таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який в минулому дотримувався суворих релігійних доктрин.

Автор: Олександр Топчій