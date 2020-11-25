Найпомітніше поліпшилася ситуація в Афганістані і Нігерії. Разом з тим у Північній Америці і Західній Європі різко зросла загроза правоекстремістського терору.

Кількість жертв тероризму в усьому світі скорочується п'ятий рік поспіль.

Це випливає з Глобального індексу тероризму( GTI), оприлюдненого сьогодні в Лондоні австралійським аналітичним центром Інституту економіки і миру (IEP), повідомляє Deutsche Welle.

У доповіді наголошується, що головною причиною тероризму залишаються збройні конфлікти. При цьому ситуація найпомітніше поліпшилася в Афганістані і Нігерії. Це викликано тим, що радикальні угруповання "Ісламська держава" (ІД) і "Аш-Шабаб" опинилися під сильним тиском.

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Водночас Афганістан і Нігерія - єдині держави, в яких кількість жертв терору як і раніше перевищує 1 тис. осіб. У цілому експерти констатували поліпшення ситуації у 103 країнах.

Найбільш смертоносні терористичні угруповання

Згідно GTI, найбільш смертоносним терористичним угрупуванням у світі в 2019 році залишався ісламський радикальний рух "Талібан" в Афганістані. Водночас кількість жертв нападів з боку талібів скоротилася на 18%.

Сила і вплив ІД теж зменшилися: вперше з часу заснування цього джихадистського угруповання жертвами бойовиків ІД стали менш як 1 тис. осіб.

Тероризм у світі

Автори доповіді зазначають, що в Північній Америці, Західній Європі та Океанії загроза правоекстремістського політичного тероризму за останні п'ять років зросла на 250%. За 2019 рік жертвами правоекстремістського терору стали 89 осіб.

Також, за даними експертів, у 2019 році у всьому світі внаслідок терактів загинули 13 тис. 936 осіб - на 15% менше, ніж роком раніше.

Експерти IEP доходять висновку, що зниження кількості смертей внаслідо терактів частково пов'язане з пандемією коронавірусу. Однак аналітики попереджають, що пов'язані з пандемією виклики, особливо економічний спад, можуть спровокувати зростання політичної нестабільності і насильства.

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Автор: Вікторія Токарєва