Сам президент країни також заявив, що євроінтеграція залишається стратегічною метою Туреччини.

Прес-секретар президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана заявив, що членство в Євросоюзі залишається стратегічним пріоритетом для країни.

Читайте такожТуреччина збирається повернути до Європи затриманих бойовиків ІД: ми – не готельІбрагім Калін закликав лідерів Євросоюзу відмовитися від своїх ідеологічних і політичних упереджень і розглядати відносини з Туреччиною через "стратегічне мислення", передає ЄвроПравда з посиланням на Ekathimerini.

Сам Ердоган також заявив, що євроінтеграція залишається стратегічною метою Туреччини. Він додав, що країна готова провести попередні переговори з Афінами.

Коментарі Каліна були зроблені під час переговорів з офіційними особами ЄС в Брюсселі напередодні саміту блоку 10-11 грудня.

Лідери ЄС домовилися на початку жовтня, що вони будуть вживати "відповідні" заходи проти Туреччини на своїй грудневій зустрічі, якщо Анкара не "припинить незаконну діяльність щодо Греції та Кіпру", наприклад, відправку суден для розвідки газу у води цих країн.

З тих пір в ЄС спостерігається зростання напруженості у відносинах з Туреччиною через низку подій, таких як розширення геологорозвідувальних робіт, образи президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на адресу свого французького колеги Еммануеля Макрона, а також скандальний візит Ердогана на Північний Кіпр, що викликало осуд Кіпру і Греції.

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Автор: УНІАН