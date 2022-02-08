Пєсков стверджує, що Путін нібито готовий до такої зустрічі.

У Кремлі заявили, що для проведення зустрічі президентів Росії Володимира Путіна та України Володимира Зеленського слід визначити її кінцеву мету.

Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков, пише "ТАСС".

"Спочатку потрібно зрозуміти, зустрічатися з якою метою, з яких питань і орієнтуючись на який результат. Цього розуміння поки не визріло", - сказав Пєсков.

За його словами, РФ нібито не відмовляється від такої зустрічі.

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"Якщо ця зустріч дійсно допоможе розрубати цей уже гордіїв вузол в ситуації на південному сході країни, [РФ] буде готова зустрічатися з ким завгодно", -стверджує представник Кремля.

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що Володимир Зеленський погодився на зустріч з Володимиром Путіним у Туреччині. Раніше Ердоган запросив в Анкару Путіна і Зеленського для "обговорення і вирішення розбіжностей".

До цього у Кремлі заявили, що готові обговорювати з президентом України Володимиром Зеленським лише двосторонні відносини. "Ви знаєте, що Зеленський хоче поговорити з Путіним як зі стороною конфлікту. Питання врегулювання - питання не до Путіна. Путін каже: Якщо ви хочете спілкуватися, давайте поговоримо про двосторонні відносини", - заявляв Пєсков.