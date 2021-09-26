25-річний Дмитро працював на будівництві.

У крові Дмитра Никифоренка, який загинув при загадкових обставинах в польському місті Вроцлав, не виявили слідів наркотиків.

Про це пише Zaxid.net.

За даними Gazeta Wyborcza, було проведено токсикологічну експертизу. Вона не підтвердила, що чоловік перед смертю вживав наркотичні речовини.

Офіційно про це мають повідомити вже після опрацювання остаточного рапорту про причини смерті Никифоренка.

Читайте такожВибори в Німеччині: з'явилися перші результати екзит-полівСтало відомо, що справу перенесли з Окружної прокуратури міста Свідниця до регіональної прокуратури у Щеціні, що на північному заході країни.

Адвокат сім'ї загиблого українця здивований цим рішенням. За його словами, він не мав застережень до дій Окружної прокуратури у Свідниці у цій справі.

Смерть Дмитра Никифоренка у Польщі

Дмитра Никифоренка затримали у Вроцлаві, коли він повертався з роботи, нібито напідпитку. Водій автобуса висадив чоловіка, нібито через те, що той бив головою у вікно. На місце викликали рятувальників та поліцію.

Польське видання "Газета виборча" отримало відео з витверезника, куди доправили українця. Як пише видання, з відео видно, що Дмитро агресивно не поводився, але польські правоохоронці почали його бити. Накинулися ушістьох, били кулаками, кийком і душили, притискаючи голову до підлоги коліном. Півгодинне катування Никифоренко не витримав, реанімувати його не змогли.

За фактом смерті українця було відкрито справу за статтею про ненавмисне доведення до смерті людини. Чотирьох поліцейських відсторонили від служби, а ще двох звільнили.

Батько українця розповів журналістам, що тіло сина повернули в Україну через два тижні після смерті. Но його обличчі була велика кількість гриму.

Автор: Людмила Жерновська