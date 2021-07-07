Уряд Дубая підтвердив інформацію про сильну пожежу в порту Джебель-Алі.

Сильний вибух прогримів у порту Джебель-Алі на території Дубая.

За інформацією Al Arabiya, вибух стався на одному з торгових кораблів, які стояли на якорі в порту.

Уряд Дубая підтвердив інформацію про сильну пожежу в порту Джебель-Алі.

Також ЗМІ повідомляють, що горить нафтосховище. За попередніми даними влади, в результаті ніхто не постраждав.

Dubai Media Office підтверджує вибух і повідомляє, що він стався на кораблі.

"Повідомляється, що пожежа виникла в контейнері на кораблі, що стоїть на якорі в порту Джебель-Алі. Команда цивільної оборони Дубая працює над гасінням пожежі", - сказано в повідомленні.

Згодом прес-служба уряду повідомила, що пожежа локалізована, а загиблих і постраждалих немає. Як зазначається, кораблі, пришвартовані поблизу, не постраждали.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора