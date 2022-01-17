У Вашингтоні не хочуть роз'єднувати Штати й Німеччину та інших союзників у Європі тоді, коли треба зберігати єдність Заходу у відносинах з РФ, зазначили у Сенаті.

У Сенаті Сполучених Штатів Америки повідомили, що зараз не слід чекати обмежувальних заходів проти газопроводу "Північний потік-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сенатор від Демократичної партії Джин Шахін (штат Нью-Гемпшир) повідомила журналістам у Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Сенатор заявила, що наразі не на часі запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2", аби не роз'єднувати Німеччину і США та інших союзників у Європі у той час, коли треба зберігати єдність Заходу у відносинах з РФ.

Також вона сказала, що обмежувальні заходи поки не запроваджуватимуться проти газопроводу, аби не втратити потенційних важелів тиску на Путіна.

"Справедливо сказати, що Конгрес виступає проти газопроводу "Північний потік-2". Ми розглядаємо його як довготермінову енергетичну загрозу для Європи. Проте, зараз пріоритет – відправити важливе повідомлення Володимиру Путіну і Росії, і треба триматися якомога ближче з нашими союзниками, коли ми надсилатимемо узгоджене повідомлення", – сказала Шахін.

Окремо сенатор-демократ Емі Клобучар (штат Міннесота) розповіла, що адміністрація президента США Джо Байдена в межах власних повноважень вивчає, які може застосувати обмежувальні заходи проти РФ, і зокрема, аналізуються усі сектори російської економіки, які можуть потрапити під санкції. При цьому, сенатор сказала, що санкції будуть найбільш ефективними тоді, якщо будуть ухвалюватися у співпраці з союзниками.

Крім того, за її словами, в Конгресі США вивчають можливість застосування додаткових санкцій, які ще не врегульовані в рамках законодавства. Зокрема, йдеться про нещодавно представлений санкційний законопроект проти РФ за участі групи сенаторів на чолі з на чолі з республіканцем Робертом Менендесом.

Клобучар зазначила, що санкції передбачатимуть обмеження на здійснення подорожей, а також особистісні санкції, в тому числі проти президента РФ Володимира Путіна.