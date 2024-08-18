У Швеції придумали новий план боротьби з мігрантами.

Влада Швеції продовжує посилювати свою міграційну політику, і як пише Bild, тепер держслужбовців планують змусити звітувати про всі контакти з нелегальними мігрантами.

Повідомляється, що уряд Швеції обговорює два нові плани щодо боротьби з нелегальною міграцією. Перший із них полягає в тому, щоб зобов'язати працівників державного сектору повідомляти владі про нелегальних іммігрантів, і до кінця листопада урядовий комітет має запропонувати, як цей план може бути реалізований на законодавчому рівні.

Так, у разі ухвалення такий закон торкнеться до мільйона шведських держслужбовців - від стоматологів до вчителів. Усі вони повинні будуть повідомляти про будь-які контакти з людьми без документів, що дають право на перебування у Швеції.

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При цьому критики цього плану вже назвали цей проєкт "законом стукачів" і зазначають, що в такій ситуації нелегальні мігранти просто боятимуться відвідувати школи або лікарні.

Згідно з другим планом, іноземців мотивуватимуть до еміграції зі Швеції. У рамках цієї програми біженці, які легалізувалися у Швеції, отримуватимуть приблизно 850 євро у випадку, якщо вони вирішать добровільно залишити країну, водночас отримати таку виплату зможуть тільки ті, хто виїжджає в країну, яка не входить до ЄС.

Українські біженці за кордоном - новини

Раніше в Німеччині запропонували позбавити грошової допомоги 100 тисяч непрацевлаштованих, серед них є і біженці з України.

У липні 2024 року польський уряд оголосив про скасування програми підтримки, яка передбачала виплату 40 злотих на добу за розміщення біженців з України.

Європейський Союз може створити такі умови для перебування українців у ЄС, які стимулюватимуть їх повертатися в Україну і виконувати свій обов'язок із захисту батьківщини, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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