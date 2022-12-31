Надання Росії військової допомоги, а також систематична допомога в обході санкцій, матимуть наслідки.

У США знову висловили стурбованість через "союз Китаю із Росією" на тлі триваючого жорстокого і незаконного вторгнення в Україну.

Про це заявив представник Держдепартаменту США, коментуючи вчорашню розмову китайського лідера Сі Цзіньпіна із президентом Росії Володимиром Путіним, пише CNN.

"Пекін стверджує, що він нейтральний, але його поведінка ясно показує, що він все ще інвестує в тісні зв'язки з Росією", - сказав представник Держдепу.

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Він нагадав, що США і Європа попереджали Китай, що надання Росії військової допомоги у війні проти України, також як і систематична допомога в обході санкцій, матимуть наслідки для Пекіна.

"Ми уважно стежимо за діями Пекіна. Ті, хто стане на бік Москви в цій несправедливій війні, неминуче опиняться на неправильній стороні історії. Світ спостерігає за тим, які країни відстоюють основні принципи свободи, самовизначення і суверенітету, а які стоять або мовчазно підтримують Росію в її навмисній і неспровокованій війні", - сказав представник Держдепу.

Відносини Китаю та Росії

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай офіційно зайняв нейтральну позицію і закликав до припинення бойових дій і початку мирного діалогу. Китай також офіційно не підтримав санкції проти Росії, введені країнами Заходу. Але китайські компанії, побоюючись вторинних санкцій, фактично обмежили або припинили поставки багатьох підсанкційних товарів.

Попри інформацію про можливу військово-технічну допомогу Китаю Росії, прямих доказів такої підтримки поки немає. Хоча політично Китай все ж залишається союзником РФ. Так, у жовтні міністр закордонних справ Китаю Ван Ї у телефонній розмові з Сергієм Лавровим висловив підтримку РФ "під лідерством Путіна". А нещодавно в грудні Ван Ї заявив, що Китай поглиблюватиме зв'язки з Росією наступного року та підкреслив неупереджену позицію його країни щодо війни в Україні.

30 грудня між Путіним і Сі Цзіньпіном відбулися відеопереговори. Путін зазначив, що Росія націлена зміцнювати співпрацю між збройними силами двох країн. Однак, лідер Китаю заявив про готовність до стратегічного співробітництва з Росією, але жодним словом не обмовився про можливості співпраці у військовій сфері.

Глава Китаю Сі Цзіньпін під час розмови з Путіним заявив, що шлях до мирних переговорів про закінчення війни в Україні не буде легким. При цьому КНР продовжить дотримуватися своєї "об'єктивної і справедливої позиції".

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