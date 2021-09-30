Заборона набуде чинності через два місяці після адміністративної перевірки, що вимагає підпису президента Джо Байдена.

Комісія з міжнародної торгівлі США постановила, що Philip Morris International і Altria повинні припинити продаж та імпорт у країну системи нагріву тютюну IQOS (айкос).

Комісія визнала IQOS, які виробляються Philip Morris і продаються Altria у Сполучених Штатах, такими, що порушують два патенти конкуруючої Reynolds American, дочірньої компанії British American Tobacco, яка виробляє систему для нагрівання тютюну Glo, вейпи Vype і Vuse, повідомляє CNBC.

Заборона на імпорт і продаж набуде чинності через два місяці після адміністративної перевірки, що вимагає підпису президента Джо Байдена. Philip Morris заявила, що планує оскаржити рішення торгового агентства, а представник Altria повідомив, що обидві компанії працюють разом над планами на випадок непередбачуваних обставин.

"Ми як і раніше вважаємо, що патенти RJR недійсні і що IQOS не порушує ці патенти", - прокоментував представник Altria.

Altria випустила пристрій IQOS на ринок у США два роки тому, але почала розробку продукту понад десять років тому, до відділення Philip Morris International від компанії. Пристрій позиціюється як такий, що нагріває тютюн, не спалюючи його, і нібито дає користувачам таку ж дозу нікотину, але з меншою кількість шкідливих речовин, ніж при палінні звичайної сигарети.

Читайте також"Рада не IQOS-friendly": Стефанчук закликав депутатів не курити в парламентіPhilip Morris продає пристрій на десятках міжнародних ринків і надала Altria ліцензію на його реалізацію у США.

British American Tobacco, материнська компанія Reynolds American, вже подала аналогічні судові позови проти Philip Morris на кількох міжнародних ринках. Однак суди Великобританії та Греції встали на бік Philip Morris у цих суперечках.

Раніше, 30 квітня 2019 року американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів дозволило продаж систем нагрівання тютюну IQOS на території США і констатувало, що IQOS виділяє значно менше шкідливих речовин у порівнянні зі звичайними сигаретами.

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Автор: Катерина Комолова