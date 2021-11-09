У США назвали дії влади Білорусі нелюдськими.

Олександр Лукашенко загострює міграційну кризу в Європі, використовуючи вразливих людей. США стурбовані ситуацією на кордоні Білорусі та Польщі.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс в ході брифінгу.

За його словами, США засуджують експлуатацію та нелюдські дії щодо сприяння незаконній міграції.

"Поки режим в Білорусі відмовляється дотримуватися міжнародних зобов'язань, підриває мир і безпеку в Європі, репресує і знущається з людей, які прагнуть до свободи, ми будемо продовжувати чинити тиск на Лукашенка і не будемо зменшувати наші заклики до відповідальності", – заявив представник Держдепу США.

Читайте такожЛитва направляє війська до кордону з БілоруссюПри цьому він запевнив, що США будуть підтримувати Польщу і європейських партнерів, які страждають від дій Білорусі.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, А також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС.

Раніше польський парламент проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Зміни в законі передбачають, що незаконно перетинають кордон мігранти, затримані на місці, повинні покинути територію Польщі. Їм також може бути заборонений в'їзд в країну на термін від шести місяців до трьох років. Після прийняття поправки до закону парламент також схвалив будівництво прикордонної споруди вартістю 353 млн євро, яке має бути обладнане датчиками руху.

Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі та Білорусі вже загинули кілька мігрантів.

Литва розпочала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів з території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування із-за напливу нелегалів.

Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю через натовпи мігрантів.

Автор: Анастасія Горбачова