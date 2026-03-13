Після удару по 'Кремній Ел' Путін задумався, як захистити військові заводи, - Reuters

Кремлівського диктатора пройняло і він вирішив обговорити зі своїми чиновниками, як їм захистити від українських ударів об'єкти інфраструктури.

Російський диктатор Володимир Путін обговорив заходи щодо захисту критично важливої інфраструктури Росії зі своєю радою безпеки.

Це відбулось після посилення українських атак, в результаті яких, крім інших цілей, був уражений великий військовий завод. Як повідомляє Reuters, лідер Кремля попросив віце-прем'єра Олександра Новака, міністра транспорту Віталія Савельєва та міністра будівництва Ірека Файзулліна доповісти про запропоновані заходи у вступному слові, решта зустрічі не оприлюднювалася.

Останні атаки України по РФ

Як повідомляв УНІАН, російський завод мікроелектроніки "Кремній Ел", який виготовляв системи управління всіх видів ракет Росії, було уражено крилатими ракетами Storm Shadow.

Відео дня

"Кремній Ел" - це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського "високоточного" озброєння. Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є "мізками" та "нервовою системою" сучасної зброї, зокрема ракет "Іскандер".

Також безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції "Тихорецьк" в однойменному населеному пункті Краснодарського краю РФ.

Крім того, на початку березня у чорноморському порту Новоросійськ після атаки дронів уражено російський фрегат "Адмірал Ессен". А в ніч на 2 березня СБУ разом із Силами оборони вразила морський тральщик "Валентін Пікуль". Також отримали серйозні пошкодження протичовнові кораблі "Єйськ" та "Касімов".

Удар по Новоросійську також зачепив стратегічний нафтоналивний термінал "Шесхарис", де виникла пожежа. Було підтверджено пошкодження нафтоналивних стендерів та радіолокаційної станції комплексу ППО С-400.

