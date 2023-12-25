Кількість випадків такого шахрайства зростає щодня.

Українські біженці у Великобританії стають жертвами "надзвичайно витонченого шахрайства". Як пише The Independent, українців ошукують, коли вони намагаються скористатися британською державною програмою допомоги біженцям Homes for Ukraine.

Благодійні організації повідомили, що вони мають справу зі зростаючою кількістю випадків, коли злочинці, скориставшись відчаєм українців, змушують їх платити сотні фунтів стерлінгів за дозвіл на подорожні листи до Великобританії та підроблені британські візи.

Хоча деякі з цих жертв шахрайства опинилися в "жахливому становищі" після того, як по прибутті в Британію їх класифікували як нелегальних мігрантів і їхні паспорти вилучили, британські прикордонники все ж частіше надають шестимісячні візи українцям, що стали жертвами шахрайства.

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Але благодійні організації занепокоєні тим, що, незважаючи на надання цих дискреційних шестимісячних візових штампів, деякі українські жертви шахрайства все ще залишаються без доступу до житла та пільг, тому що місцеві органи влади та працівники центру зайнятості не визнають їх перебування в країні законним.

Марія, чиє рідне місто на сході України окуповане Росією, розповіла як виглядає ця шахрайська схема. Їй надіслали нібито британську візу та інформацію про її британських спонсорів (поручителів, що надають житло) після того, як вона заплатила близько 300 фунтів стерлінгів за допомогу в організації свого переїзду у Британію.

"Я була впевнена, що [мої спонсори] чекають мене в Англії. Але коли я прибула в аеропорт Станстед, я виявила, що мій лист від Міністерства внутрішніх справ був підробкою. Офіцер поставив у моєму паспорті штамп із тимчасовою візою та сказав мені піти до адміністрації громади, в якій, як було сказано, жив мій "спонсор". Коли в адміністрації сказали, що такий спонсор у них не зареєстрований, я мало не знепритомніла. Що робити? Мені більше не було куди йти", – розповіла жінка.

Червоний Хрест помістив Марію до тимчасового притулку, який забезпечив їй 30 фунтів стерлінгів на тиждень, щоб прожити, поки вона чотири місяці боролася за отримання біометричного дозволу на проживання. Це означало, що вона не могла працювати, вчитися, подати заявку на отримання пільг або відвідати лікаря.

В МВС Британії кажуть, що їм відомо про проблему використання українських біженців британськими мережами організованої злочинності. В міністерстві запевняють, що працюють над виявленням і запобіганням подібним випадкам.

Благодійні організації попереджають українців, що так звані "українські" візи, які видає Британія біженцям з України, є безкоштовними. Тому вимога заплатити за них вже має насторожувати. Також українців закликають ретельніше перевіряти спонсорів, що надають житло у Британії, зокрема проводити хоча б один відеодзвінок.

Представник благодійної організації Settled Кріс Кеппі припустив, що цей сплеск шахрайства пов’язаний з істотним скороченням бажаючих надати житло українцям за програмою Homes for Ukraine.

У Британському Червоному Хресті також розповіли, що їм відомо про невелику кількість випадків, коли британські спонсори оплачували поїздку українських сімей до Великобританії за умови, що ті приймуть конкретну пропозицію роботи. Але після прибуття виявлялося що умови працевлаштування значно відрізняються від тих, що були домовлені спочатку.

"Ми також чули, що це має місце в ситуаціях, коли додаткова вартість життя (комунальні послуги, витрати на їжу), пов’язана з розміщенням сім’ї, використовується як причина змушувати людей працювати в експлуатаційний спосіб", – кажуть в Червоному Хресті.

Інші благодійні організації раніше попереджали про те, що господарі житла стягують з біженців орендну плату та надмірні рахунки.

Українські біженці в Європі

Як писав УНІАН, Чехія запровадила механізм виплат українським біженцям, які зголосилися повернутися на батьківщину. Відповідний закон підписав президент країни Петер Павел.

Також ми розповідали, що у Європарламенті різко відреагували на бажання Естонії видавати українців для мобілізації. Депутат Європарламенту закликав притягнути до відповідальності таких політиків.

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